聯發科目標價瑞銀喊7,300元 重申買進評等

聯發科（2454）近期股價表現強勢，昨（24）日漲100元、收5,285元。瑞銀最新報告認為，市場尚未充分反映聯發科在Google張量處理器（TPU）專案中的戰略價值與市場機會，重申「買進」評級，並調升目標價至7,300元，僅次於麥格理證券的10,000元，居內外資法人圈次高價。

瑞銀台灣半導體產業分析師林莉鈞指出，即便維持聯發科2027年TPU銷售額預測為180億美元不變，考量Google第八代TPU中的v8t在2028年的產品周期延長，以及v9在2029年成長更強勁，將聯發科2028、2029年TPU銷售額預測由350億美元、400億美元，大升至435億美元、525億美元。

瑞銀看聯發科

另外，加上SpaceX的Dojo 3及特斯拉用於ADAS與機器人的AI6晶片，預期可帶來高達100億美元至150億美元的ASIC營收機會。

林莉鈞據此上調聯發科2028、2029年每股純益（EPS）預測值各21%、28%，分別達362.63元及432.81元，給予「買進」評等，目標價由6,500元調升至7,300元。

林莉鈞認為，聯發科未來六至九個月的利多催化劑有四個，包含v9設計定案預計11月完成、英特爾EMIB-T能見度與執行力持續改善、Google有望於明年上半年上調v9出貨預測、聯發科10月法說會將調升TPU業務指引。

對於聯發科TPU v9在2028、2029年的出貨潛力，林莉鈞持日益樂觀態度。她認為，Google與聯發科在v9的執行合作會比v8t更順暢，主因日商揖斐電（Ibiden）載板製造的執行情況優於預期，並獲欣興等更多供應商支援。

EMIB-T供應應足夠支撐2028年超過200萬顆的v9出貨量。然若2029年v9出貨達400萬顆以上，EMIB-T載板可能面臨緊缺。為因應供應充足，聯發科目前正與台積電洽談為v9額外導入CoWoS方案，反映v9的巨大上行潛力。