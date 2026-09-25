鴻海電動車 紐西蘭上市

鴻海（2317）代工的三菱電動車ASX VR-e 12月在紐西蘭開賣，起售價57,990紐幣（約新台幣105.25萬元），極具競爭力。這款電動車採用鴻海Model B打造，由鴻華先進以OEM方式提供。這是繼中東市場之後，鴻海集團電動車海外市場再傳捷報。

這次在紐西蘭上市的ASX VR-e，共有四款車型，12月起在經銷商上市。其中，LS、XLS、Exceed都搭載單馬達，售價分別為57,990紐幣（約新台幣105萬元）、63,990紐幣（約新台幣116萬元）、67,990紐幣（約新台幣123萬元）；頂規雙馬達四驅GSR則要價72,990紐幣（約新台幣132萬元）。

其中，旗艦車款（ASX VR-e GSR AWD）擁有兩個馬達，全輪驅動，宣稱時速百公里加速僅3.9秒。紐西蘭三菱汽車透露，這是該公司有史以來，在當地銷售跑得最快的汽車。

另外，ASX VR-e在紐西蘭入門價57,990紐幣，換算新台幣約105萬元，較同樣以鴻海Model B打造、在台灣販售的鴻華先進Bria入門款售價89.9萬元，價差超過15萬元，頂規車價差則為17萬元。過去台灣人常拿國外市場是低車價，台灣市場是高車價來做文章，此次則是台灣車價比國外還便宜。

鴻海集團持續擴張電動車版圖，除了紐澳市場外，台灣市場的8月掛牌數量也擠進前十大，觸角還延伸日本、歐洲、中國大陸，以及最新的沙烏地阿拉伯等中東市場。