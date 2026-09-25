AI鏈擴廠帶旺商用不動產 前三季交易累計2,577億元

AI供應鏈擴廠，帶旺商用不動產交易。第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產交易額達899億元，前三季累計2,577億元，較去年同期成長109%，創歷史新高。董事長黃瑞楠預期，全年有機會挑戰3,000億元，再寫新紀錄。

今年商用不動產交易主力是廠房，該項目第3季交易金額達602億元，占當季近七成；前三季累計1,920億元，較去年同期成長近三倍。第一太平戴維斯指出，AI投資從晶片製造延伸至伺服器、資料中心及相關基礎設施，供應鏈業者加速擴產，也推升廠房需求。

AI擴廠帶動商用不動產交易

至於第3季最大廠房交易，是廣達斥資197億元購入友達華亞科技園區廠房，用於布局AI伺服器產線。大立光也自6月至9月，陸續購入七筆台中工業區及台中精密機械科技創新園區廠房，交易額合計80億元，取得近1.7萬坪土地。科技大廠接連擴產，帶動台中工業區土地單價近半年上漲約一成。

從區域觀察，前三季苗栗縣廠房交易額達690億元，居全國之冠，桃園市以549億元居次。苗栗的交易額，主要由第1季美光528億元大案帶動；矽品、信邦電子也在當地布局，單筆交易規模均超過20億元。第一太平戴維斯分析，苗栗可取得大面積廠房，又承接新竹科學園區外溢需求，逐漸成為科技業擴產重鎮。

第3季辦公室交易，則居商用不動產交易的第二大類，金額達265.5億元，占當季約三成；前三季累計463.8億元。其中，凱基人壽以206億元購入潤泰玉成廣場整棟大樓，是歷來金額最大的辦公室交易案，換算建物單價每坪約112.5萬元。大樓已有輝達等科技企業承租逾半棟空間，賣方也採售後回租。

黃瑞楠認為，國內產業表現分化，但科技業擴產需求仍強。隨著第4季進入交易旺季，部分傳產業者可能趁勢出售或活化廠房，希望趕在年底前完成交易，進一步推高全年交易額。

保險業也可能提前布局收益穩定的商辦，因為即使第4季利率不變，明年不動產投資的最低投報率門檻仍將提高至2.895%，可選標的將更受限制。全年能否突破3,000億元，仍要看年底前大型交易是否順利完成。