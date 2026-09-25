聽新聞
0:00 / 0:00

AI鏈擴廠帶旺商用不動產 前三季交易累計2,577億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
AI供應鏈擴廠，帶旺商用不動產交易。聯合報系資料照
AI供應鏈擴廠，帶旺商用不動產交易。聯合報系資料照

AI供應鏈擴廠，帶旺商用不動產交易。第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產交易額達899億元，前三季累計2,577億元，較去年同期成長109%，創歷史新高。董事長黃瑞楠預期，全年有機會挑戰3,000億元，再寫新紀錄。

今年商用不動產交易主力是廠房，該項目第3季交易金額達602億元，占當季近七成；前三季累計1,920億元，較去年同期成長近三倍。第一太平戴維斯指出，AI投資從晶片製造延伸至伺服器、資料中心及相關基礎設施，供應鏈業者加速擴產，也推升廠房需求。

AI擴廠帶動商用不動產交易
AI擴廠帶動商用不動產交易

至於第3季最大廠房交易，是廣達斥資197億元購入友達華亞科技園區廠房，用於布局AI伺服器產線。大立光也自6月至9月，陸續購入七筆台中工業區及台中精密機械科技創新園區廠房，交易額合計80億元，取得近1.7萬坪土地。科技大廠接連擴產，帶動台中工業區土地單價近半年上漲約一成。

從區域觀察，前三季苗栗縣廠房交易額達690億元，居全國之冠，桃園市以549億元居次。苗栗的交易額，主要由第1季美光528億元大案帶動；矽品、信邦電子也在當地布局，單筆交易規模均超過20億元。第一太平戴維斯分析，苗栗可取得大面積廠房，又承接新竹科學園區外溢需求，逐漸成為科技業擴產重鎮。

第3季辦公室交易，則居商用不動產交易的第二大類，金額達265.5億元，占當季約三成；前三季累計463.8億元。其中，凱基人壽以206億元購入潤泰玉成廣場整棟大樓，是歷來金額最大的辦公室交易案，換算建物單價每坪約112.5萬元。大樓已有輝達等科技企業承租逾半棟空間，賣方也採售後回租。

黃瑞楠認為，國內產業表現分化，但科技業擴產需求仍強。隨著第4季進入交易旺季，部分傳產業者可能趁勢出售或活化廠房，希望趕在年底前完成交易，進一步推高全年交易額。

保險業也可能提前布局收益穩定的商辦，因為即使第4季利率不變，明年不動產投資的最低投報率門檻仍將提高至2.895%，可選標的將更受限制。全年能否突破3,000億元，仍要看年底前大型交易是否順利完成。

廣達 伺服器 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 供應鏈擴廠熱 前三季商用市場交易衝2,500億新高 全年挑戰3,000億

住宅買氣冷…建商獵地保守 前三季土地交易1,037億元、年減23%

輝達房東換人！潤泰新206億賣南港大樓 整棟出售給凱基壽

台股ETF 科技型當家

相關新聞

AI鏈擴廠帶旺商用不動產 前三季交易累計2,577億元

AI供應鏈擴廠，帶旺商用不動產交易。第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產交易額達899億元，前三季累計2,577億元，較去年同期成長109%，創歷史新高。董事長黃瑞楠預期，全年有機會挑戰3,000億元，再寫新紀錄。

Meta AI新品齊發…年度大會推出掌上裝置、智慧眼鏡 台廠進補

Meta年度「Connect大會」美西時間23日登場，新品齊發，AI／VR眼鏡站C位，整合當紅的AI代理Muse功能，讓AI代理走入穿戴裝置。

聯發科目標價瑞銀喊7,300元 重申買進評等

聯發科近期股價表現強勢，昨（24）日漲100元、收5,285元。瑞銀最新報告認為，市場尚未充分反映聯發科在Google張量處理器（TPU）專案中的戰略價值與市場機會，重申「買進」評級，並調升目標價至7,300元，僅次於麥格理證券的10,000元，居內外資法人圈次高價。

鴻海電動車 紐西蘭上市

鴻海代工的三菱電動車ASX VR-e 12月在紐西蘭開賣，起售價57,990紐幣（約新台幣105.25萬元），極具競爭力。這款電動車採用鴻海Model B打造，由鴻華先進以OEM方式提供。這是繼中東市場之後，鴻海集團電動車海外市場再傳捷報。

高通NB晶片出擊…微軟力挺 和碩、廣達等代工廠受惠

晶片大廠高通2026驍龍高峰論壇進入第二天議程，展現出代理式AI PC的願景，該公司與微軟再續前緣，於現場展示微軟12吋Surface Pro與13吋Surface Laptop均搭載高通驍龍X2 Plus晶片。外界認為，Surface系列相關組裝代工廠和碩與廣達等後續將有機會受惠於相關商機。

出口貨品洗牌 電腦類稱冠

美中貿易戰後台商返鄉布建產能，加上近年人工智慧（AI）產業快速發展，財政部表示，主要出口貨品版圖出現變化，伺服器、顯卡等「電腦及其附屬單元」出口大增，今年前八月占總出口33.5％，首度超越「積體電路」的33.1％，躍居最大出口貨品。兩者合計占總出口約三分之二，成為出口主要支柱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。