聽新聞
0:00 / 0:00

出口貨品洗牌 電腦類稱冠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

美中貿易戰後台商返鄉布建產能，加上近年人工智慧（AI）產業快速發展，財政部表示，主要出口貨品版圖出現變化，伺服器、顯卡等「電腦及其附屬單元」出口大增，今年前八月占總出口33.5％，首度超越「積體電路」的33.1％，躍居最大出口貨品。兩者合計占總出口約三分之二，成為出口主要支柱。

台灣出口貨品結構持續集中。以國際商品統一分類（HS）四碼商品劃分，出口貨品約有1,200餘項，前十大出口貨品合計占比自2019年突破五成、2023年突破六成，去年超過七成，至今年前八月進一步突破八成，顯示出口集中度持續提高。

從出口貨品來看，「電腦及其附屬單元」今年前八月占我國總出口33.5％，與「積體電路」33.1％黃金交叉，躍居最大出口貨品。「手機及其他通訊器具」則隨交換器、路由器等通訊器具及零件出口成長，取代手機地位，排名第四。受惠國際間競相布局半導體產業鏈，相關設備出口動能增加，「生產半導體等機械」躋身第八大出口商品。

從出口市場觀察，今年前八月我國前十大出口貨品主要銷往美國、陸港及東協，且多數貨品出口市場集中於少數地區。

其中，「電腦及其附屬單元」涵蓋伺服器、顯示卡等產品，與非紅供應鏈國際分工及資料中心建置需求密切相關，出口市場以美國為主，占比逾六成，東協約占二成。

「積體電路」主要供電子產品組裝及加工使用，近半數出口至陸港，東協占二成五居次。「電腦等零附件」及「手機及其他通訊器具」則均以美國為主要出口市場，分別約占四成及六成；「儲存媒體」出口市場則以美國及陸港為主，兩者占比均超過三成。

出口商 財政部 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

財部：前8月出口集中度逾8成 電腦及其附屬單元躍第1大

大陸AI股走勢分化！出口企業受AI需求帶動 本土企業承壓

AI 供應鏈擴廠熱 前三季商用市場交易衝2,500億新高 全年挑戰3,000億

AI伺服器帶旺北美空運 3家國籍航空競逐高科技貨流

相關新聞

AI鏈擴廠帶旺商用不動產 前三季交易累計2,577億元

AI供應鏈擴廠，帶旺商用不動產交易。第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產交易額達899億元，前三季累計2,577億元，較去年同期成長109%，創歷史新高。董事長黃瑞楠預期，全年有機會挑戰3,000億元，再寫新紀錄。

Meta AI新品齊發…年度大會推出掌上裝置、智慧眼鏡 台廠進補

Meta年度「Connect大會」美西時間23日登場，新品齊發，AI／VR眼鏡站C位，整合當紅的AI代理Muse功能，讓AI代理走入穿戴裝置。

聯發科目標價瑞銀喊7,300元 重申買進評等

聯發科近期股價表現強勢，昨（24）日漲100元、收5,285元。瑞銀最新報告認為，市場尚未充分反映聯發科在Google張量處理器（TPU）專案中的戰略價值與市場機會，重申「買進」評級，並調升目標價至7,300元，僅次於麥格理證券的10,000元，居內外資法人圈次高價。

鴻海電動車 紐西蘭上市

鴻海代工的三菱電動車ASX VR-e 12月在紐西蘭開賣，起售價57,990紐幣（約新台幣105.25萬元），極具競爭力。這款電動車採用鴻海Model B打造，由鴻華先進以OEM方式提供。這是繼中東市場之後，鴻海集團電動車海外市場再傳捷報。

高通NB晶片出擊…微軟力挺 和碩、廣達等代工廠受惠

晶片大廠高通2026驍龍高峰論壇進入第二天議程，展現出代理式AI PC的願景，該公司與微軟再續前緣，於現場展示微軟12吋Surface Pro與13吋Surface Laptop均搭載高通驍龍X2 Plus晶片。外界認為，Surface系列相關組裝代工廠和碩與廣達等後續將有機會受惠於相關商機。

出口貨品洗牌 電腦類稱冠

美中貿易戰後台商返鄉布建產能，加上近年人工智慧（AI）產業快速發展，財政部表示，主要出口貨品版圖出現變化，伺服器、顯卡等「電腦及其附屬單元」出口大增，今年前八月占總出口33.5％，首度超越「積體電路」的33.1％，躍居最大出口貨品。兩者合計占總出口約三分之二，成為出口主要支柱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。