出口貨品洗牌 電腦類稱冠

美中貿易戰後台商返鄉布建產能，加上近年人工智慧（AI）產業快速發展，財政部表示，主要出口貨品版圖出現變化，伺服器、顯卡等「電腦及其附屬單元」出口大增，今年前八月占總出口33.5％，首度超越「積體電路」的33.1％，躍居最大出口貨品。兩者合計占總出口約三分之二，成為出口主要支柱。

台灣出口貨品結構持續集中。以國際商品統一分類（HS）四碼商品劃分，出口貨品約有1,200餘項，前十大出口貨品合計占比自2019年突破五成、2023年突破六成，去年超過七成，至今年前八月進一步突破八成，顯示出口集中度持續提高。

從出口貨品來看，「電腦及其附屬單元」今年前八月占我國總出口33.5％，與「積體電路」33.1％黃金交叉，躍居最大出口貨品。「手機及其他通訊器具」則隨交換器、路由器等通訊器具及零件出口成長，取代手機地位，排名第四。受惠國際間競相布局半導體產業鏈，相關設備出口動能增加，「生產半導體等機械」躋身第八大出口商品。

從出口市場觀察，今年前八月我國前十大出口貨品主要銷往美國、陸港及東協，且多數貨品出口市場集中於少數地區。

其中，「電腦及其附屬單元」涵蓋伺服器、顯示卡等產品，與非紅供應鏈國際分工及資料中心建置需求密切相關，出口市場以美國為主，占比逾六成，東協約占二成。

「積體電路」主要供電子產品組裝及加工使用，近半數出口至陸港，東協占二成五居次。「電腦等零附件」及「手機及其他通訊器具」則均以美國為主要出口市場，分別約占四成及六成；「儲存媒體」出口市場則以美國及陸港為主，兩者占比均超過三成。