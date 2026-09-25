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Meta AI新品齊發…年度大會推出掌上裝置、智慧眼鏡 台廠進補

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者劉芳妙／綜合報導
Meta年度「Connect大會」美西時間23日登場，新品齊發，AI／VR眼鏡站C位，整合當紅的AI代理Muse功能，讓AI代理走入穿戴裝置。路透
Meta年度「Connect大會」美西時間23日登場，新品齊發，AI／VR眼鏡站C位，整合當紅的AI代理Muse功能，讓AI代理走入穿戴裝置。路透

Meta年度「Connect大會」美西時間23日登場，新品齊發，AI／VR眼鏡站C位，整合當紅的AI代理Muse功能，讓AI代理走入穿戴裝置

Meta搶先OpenAI推出AI裝置，在後智慧手機時代拔得頭籌，外界看好，有望再掀新一波AI／VR熱潮，助攻玉晶光（3406）、宏達電、英濟等相關概念股後市。

Meta新品概要
Meta新品概要

Meta此次一口氣發表一款掌上裝置與三款智慧眼鏡，執行長祖克柏強調：「我們相信Muse會幫你賺錢。」Muse是Meta在9月8日推出的個人AI代理，Meta計劃先免費大量使用，未來從代理執行的購物與服務交易中抽取手續費。

Meta發表的三款智慧眼鏡，包括Meta VR眼鏡，把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，本身重約100公克，約為蘋果Vision Pro的六分之一；售價1,299美元，僅蘋果Vision Pro售價3,699美元的三分之一。Meta VR眼鏡的處理器、散熱風扇、電池等零件放在可夾於口袋、也可擺在桌上的外接裝置。

Meta VR眼鏡使用者能用來觀看沉浸式影片、瀏覽網頁、玩遊戲、視訊開會，也能執行辦公軟體，或當作Mac與PC的外接螢幕。新眼鏡也能以AI和全像技術，建立接近本人外貌的虛擬形象供視訊使用；使用者還可在桌面投射出的虛擬鍵盤和觸控板上操作。

Meta也發表首款不配備攝影機的「雷朋Meta Audio」，得以回應智慧眼鏡引發的隱私疑慮，起售價349美元，預定10月3日出貨，單次充電最長可使用12小時，並加入Muse AI助理和助聽功能。

還有第三代雷朋Meta眼鏡，續航力則從前代的八小時延長至九小時，鏡框也比前代纖細，新款增設可自行設定功能的「操作按鈕」，例如一按便啟動Muse語音助理。起售價449美元，高於目前第二代的379美元。Meta指出，漲價主因是通膨和零件短缺，記憶體供應吃緊的影響較小。

Meta也計劃首次在美國以外市場販售配備顯示功能的眼鏡，開放線上銷售。6月推出、價格較低的Meta自有品牌眼鏡，將增添新款式和顏色，並推出249美元的新版本，低於先前的299美元。這系列產品也將進入新加坡、南韓等市場。

Meta透過讓AI眼鏡成為AI代理重要硬體裝置，預料將帶動相關概念股接棒成為市場焦點。其中，宏達電是台灣最純的AI眼鏡概念股，已推出首款AI眼鏡VIVE EAGLE，正推出全新改款產品，同時將揮軍歐美市場，並積極打造新品，未來AI產品線有望再添生力軍，大咬AI代理商機。

玉晶光是Meta智慧眼鏡主力鏡頭供應商，公司看好今年來自AI智慧眼鏡業務一定比去年成長；英濟則具備機光電整合與微投影技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。

業界預期，隨Meta新品齊發，有望掀起新一波智慧眼鏡熱潮。

Meta 祖克柏 玉晶光 智慧眼鏡 宏達電 穿戴裝置

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