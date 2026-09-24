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華碩搶電競周邊商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）持續衝刺電競商機，旗下品牌ROG玩家共和國，電競周邊業務近年營收成長迅速，預計明年可望翻倍成長，提前一年達成原訂目標。

華碩持續深耕布局，打造全台首間電競周邊專賣店，並於近期在新竹Big City開幕，為電競業務增添新動能。

華碩表示，不同過往以電競筆電、桌上型電腦及主機展示為主的ROG門市，「ROG Store電競周邊新竹巨城旗艦館」完整集結鍵盤、滑鼠、耳機、鼠墊、Soundbar、遊戲控制器及電競椅等周邊商品，玩家能在同一空間實際試用和比較，找出符合自身操作習慣的電競裝備。

華碩ROG包含鍵盤、滑鼠、耳機、手把、電競椅等五大類周邊產品近年增長迅速，原先內部目標以2025年為基期，到2028年的三年內，相關產品營收翻倍增長，隨著今年銷售實績優於預期，預計營收翻倍成長目標可望提前一年、於2027年達陣。

展望後市，法人預期，華碩本季營運將可望保持季成長雙位數百分比的水準，有望再寫單季新高。

華碩 電競 ROG

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