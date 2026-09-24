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啟碁砸6億元 越南擴產

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網通大廠啟碁（6285）昨（24）日代子公司NEWEB VIETNAM CO., LTD.公告，董事會通過與LICOGI13FC JOINT STOCK COMPANY和聖暉等業者簽約，將以租地委建方式興建新廠，土建及機電工程契約累積金額5,466.66億越南盾（約新台幣6.56億元），主要作為越南廠房及辦公使用。

法人表示，啟碁2026年至2027年營收主動能來自5G FWA、低軌衛星及高階企業網通及交換器，受惠於大客戶SpaceX用戶數快速成長，2026年低軌衛星營收占比可望逾40%，目前主要生產基地為越南廠，產能利用率達八至九成，下半年可望開出新產能，因應訂單成長需求。

啟碁因應地緣政治與客戶需求，越南廠持續進行廠房擴充與宿舍建置，逐步躍升為公司在全球最大製造基地，預計產能占比過半。

啟碁 越南 聖暉

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