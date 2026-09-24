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南茂強攻記憶體封測

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

封測南茂（8150）記憶體封測業務動能升溫，法人指出，南茂受惠DDR4需求強勁、DDR5逐步放量，加上車用與OLED產品挹注，下半年營運展望穩健樂觀。南茂已上調今年資本支出至營收金額的25%以上，明年維持同樣的投資強度，連兩年擴產，準備大咬商機。

南茂董事長鄭世杰日前表示，儘管終端消費需求仍相對保守，記憶體客戶需求穩健、備貨積極，第3季記憶體業務表現可望優於驅動IC，成為下半年主要成長引擎，其中，DDR4需求維持強勁，DDR5開始放量，帶動DRAM封測成長最為明顯。

Flash方面，鄭世杰認為，雖然部分客戶仍有庫存調整壓力，但季節性備貨提供支撐，營運表現維持穩健；驅動IC則受益OLED季節性需求及車用產品挹注，第3季營運逐步趨穩，下半年整體營運可望延續上半年成長動能。

看好客戶擴充後段封測產能，南茂將今年資本支出占營收比重，由原規劃20%以下提高至25%以上，明年也將維持25%以上水準，資金除投入記憶體，同時支應手機、ASIC、光通訊與矽光子等新產品布局。

高階測試是另一布局重點，鄭世杰分析，目前已有數個手機相關產品專案進行中，預計年底新一批高階測試機台陸續到位，啟動少量生產，後續將視客戶需求擴充產能，並依產品藍圖，從手機、一般ASIC逐步拓展至AI ASIC。

封測 南茂 記憶體

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