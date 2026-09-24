聽新聞
0:00 / 0:00

京鼎奪美國生技廠大單

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

鴻海集團旗下半導體設備商京鼎（3413）接單報捷，獲得美國腫瘤治療技術研發商TAE Life Sciences（TAELS）大單，營運吃補。

TAE Life Sciences宣布，與京鼎簽署新的委託製造合作協議，京鼎將為TAE Life Sciences的Alphabeam BNCT技術平台提供零組件製造、電路板系統層級組裝，以及測試等服務，惟雙方都未揭露訂單金額。根據公開資料，TAE Life Sciences是一家總部位於美國加州、專注於癌症治療的生技公司。它是從知名核融合研究企業TAE Technologies（前身為Tri Alpha Energy）衍生獨立出來的醫學科技子公司。

根據合作協議，京鼎將負責零組件及子系統的製造與測試；TAE Life Sciences則持續由內部團隊負責最終系統組裝、整合及安裝，並直接於全球客戶現場執行相關工作。透過此合作模式，TAE Life Sciences可運用京鼎的製造產能與專業技術，強化上游生產能力，同時維持對系統最終組裝、品質驗證及客戶現場安裝的直接掌控。

TAE Life Sciences執行長Rob Hill表示，此次與京鼎合作，將強化TAE Life Sciences的製造供應鏈。尤其京鼎擁有先進半導體設備及醫療設備製造的豐富經驗，並結合機、光、電、軟等工程技術，以及高頻領域技術，能滿足TAE Life Sciences對技術精密度的要求。

京鼎表示，該公司以高階設備製造專業及ISO 13485認證製造體系，展現對高規格醫療設備製造需求的承接能力，期待能與TAE Life Sciences建立長期合作關係。

京鼎 生技 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TAELS攜手京鼎精密簽署 Alphabeam BNCT系統合作協議

生技論壇10月7日登場 再生醫療邁向產品化、產業化

聯合再生決以「URECO」攻全球市場 美國製造加速推進

國家級榮耀！凱基證券、凱基期貨創新產品 勇奪國家品牌玉山獎三大獎

相關新聞

PCB廠賺AI財 產值衝高

AI熱潮推升PCB需求大增，台灣電路板協會（TPCA）上修今年全球PCB製造產值預估，由原預期1兆532億元，調高至1兆1,365億元，調幅約7.9%。法人看好，PCB市況比預期更熱，臻鼎-KY（4938）、欣興、金像電、健鼎、華通等指標廠都將受惠。

洋基滿手單 營收衝高

洋基工程（6691）董事長劉士源昨（24）日表示，受惠於AI產業帶動的建廠潮，截至目前為止在手訂單已超越去年底的553億元，續寫新猷，2026年營收可望挑戰350億元新高紀錄。目前海內外爭取中的訂單有望於第4季拍板，看好2027年營運仍將續旺。

京鼎奪美國生技廠大單

鴻海集團旗下半導體設備商京鼎（3413）接單報捷，獲得美國腫瘤治療技術研發商TAE Life Sciences（TAELS）大單，營運吃補。

南茂強攻記憶體封測

封測廠南茂（8150）記憶體封測業務動能升溫，法人指出，南茂受惠DDR4需求強勁、DDR5逐步放量，加上車用與OLED產品挹注，下半年營運展望穩健樂觀。南茂已上調今年資本支出至營收金額的25%以上，明年維持同樣的投資強度，連兩年擴產，準備大咬商機。

啟碁砸6億元 越南擴產

網通大廠啟碁（6285）昨（24）日代子公司NEWEB VIETNAM CO., LTD.公告，董事會通過與LICOGI13FC JOINT STOCK COMPANY和聖暉等業者簽約，將以租地委建方式興建新廠，土建及機電工程契約累積金額5,466.66億越南盾（約新台幣6.56億元），主要作為越南廠房及辦公使用。

華碩搶電競周邊商機

華碩（2357）持續衝刺電競商機，旗下品牌ROG玩家共和國，電競周邊業務近年營收成長迅速，預計明年可望翻倍成長，提前一年達成原訂目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。