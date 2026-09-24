京鼎奪美國生技廠大單

鴻海集團旗下半導體設備商京鼎（3413）接單報捷，獲得美國腫瘤治療技術研發商TAE Life Sciences（TAELS）大單，營運吃補。

TAE Life Sciences宣布，與京鼎簽署新的委託製造合作協議，京鼎將為TAE Life Sciences的Alphabeam BNCT技術平台提供零組件製造、電路板系統層級組裝，以及測試等服務，惟雙方都未揭露訂單金額。根據公開資料，TAE Life Sciences是一家總部位於美國加州、專注於癌症治療的生技公司。它是從知名核融合研究企業TAE Technologies（前身為Tri Alpha Energy）衍生獨立出來的醫學科技子公司。

根據合作協議，京鼎將負責零組件及子系統的製造與測試；TAE Life Sciences則持續由內部團隊負責最終系統組裝、整合及安裝，並直接於全球客戶現場執行相關工作。透過此合作模式，TAE Life Sciences可運用京鼎的製造產能與專業技術，強化上游生產能力，同時維持對系統最終組裝、品質驗證及客戶現場安裝的直接掌控。

TAE Life Sciences執行長Rob Hill表示，此次與京鼎合作，將強化TAE Life Sciences的製造供應鏈。尤其京鼎擁有先進半導體設備及醫療設備製造的豐富經驗，並結合機、光、電、軟等工程技術，以及高頻領域技術，能滿足TAE Life Sciences對技術精密度的要求。

京鼎表示，該公司以高階設備製造專業及ISO 13485認證製造體系，展現對高規格醫療設備製造需求的承接能力，期待能與TAE Life Sciences建立長期合作關係。