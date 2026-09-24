洋基滿手單 營收衝高

洋基工程（6691）董事長劉士源昨（24）日表示，受惠於AI產業帶動的建廠潮，截至目前為止在手訂單已超越去年底的553億元，續寫新猷，2026年營收可望挑戰350億元新高紀錄。目前海內外爭取中的訂單有望於第4季拍板，看好2027年營運仍將續旺。

劉士源昨天主持洋基工程法說會，釋出以上訊息。他強調，洋基工程已從傳統的機電系統供應商，轉型為高科技廠房統包工程（GC）服務商，並成功切入半導體大廠與數據中心等關鍵市場。今年在台灣、泰國與馬來西亞營收成長顯著，近期透過收購案進軍日本，同時評估也在美國透過收購模式，開發當地市場的機會。

洋基工程法說會重點

劉士源直言，這波全球大擴產，是自己從事工程行業30多年來，從未見過如此陡峭且強勁的產業景氣盛況。AI浪潮與全球供應鏈重組才剛開始，各大半導體與科技巨頭資本支出明確。洋基工程將複製台灣成功經驗至全球市場，憑藉極佳的工程管理與供應鏈夥伴關係，把餅做大，再創營運新高峰。

受惠於全球AI浪潮、半導體與數據中心擴建需求強勁，截至9月下旬，洋基工程在手訂單已超起去年底553億元的高點，刷新歷史新高紀錄。

以工程執行周期約12至18個月推估，多數訂單將於未來一年半內陸續轉化為實質營收，整體營運動能極為強勁。

洋基工程今年營運表現亮眼，前八月營收年增逾110%，預計2026年營收將突破350億元大關。

劉士源表示，洋基工程練兵十餘年，累積建築規劃、水氣化、純水廢水及無塵室等多系統整合與快速建場能力。近期最具指標性的承攬案件美光台南廠總承包專案，工程金額高達200億元以上，已於今年8月31日將無塵室系統交付客戶。

此外，艾司摩爾（ASML）林口專案預計於10月剪綵，桃園龜山數據中心專案亦按計畫推進，充分展現洋基工程在大規模統包專案上的管理實力與客戶高度信任。

日本市場方面，洋基工程近兩個月內成功收購日本在地工程公司51%股權，已順利接獲熊本半導體廠二期專案訂單，預計將於2027年陸續貢獻營收，同時亦正積極洽談廣島廠等建廠專案。