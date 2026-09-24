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TAELS攜手京鼎精密簽署 Alphabeam BNCT系統合作協議

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

TAE Life Sciences（TAELS）於美國時間 22 日宣布，與京鼎精密科技股份有限公司（3413）（Foxsemicon Integrated Technology, Inc.，以下簡稱「FITI」）簽署新的委託製造合作協議。FITI 總部位於台灣新竹科學園區，為先進設備製造領導廠商。根據協議，FITI 將為 TAELS 的 Alphabeam BNCT 技術平台提供零組件製造、電路板系統層級組裝，以及測試等服務。

根據合作協議，FITI 將負責零組件及子系統的製造與測試；TAELS 則持續由內部團隊負責最終系統組裝、整合及安裝，並直接於全球客戶現場執行相關工作。透過此合作模式，TAELS 可運用 FITI 的製造產能與專業技術，強化上游生產能力，同時維持對系統最終組裝、品質驗證及客戶現場安裝的直接掌控。

TAE Life Sciences 執行長 Rob Hill 表示：「此次與 FITI 的合作，將強化我們的製造供應鏈，尤其是在公司進入成長階段、製造規模化能力成為成功關鍵之際。FITI 擁有先進半導體設備及醫療設備製造的豐富經驗，並結合機、光、電、軟等工程技術，以及高頻（RF）領域技術，能滿足我們對技術精密度的要求。此次合作的目的，在於擴大我們的製造能力，同時維持我們對品質與製程控制所要求的標準。」

京鼎精密副總經理徐朝煌表示：「我們很開心能成為 TAE Life Sciences 的合約製造夥伴。TAELS 的系統對製造精度與品質管理有嚴格要求，京鼎則以高階設備製造專業及 ISO 13485 認證製造體系，展現對高規格醫療設備製造需求的承接能力，期待能與 TAELS 建立長期合作關係。」

京鼎

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