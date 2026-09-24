電競年度盛會WirForce2026今開幕 HiNet光世代打造極速飆網體驗

亞洲最大電競盛會WirForce 2026 24日開幕，吸引眾多玩家齊聚參與四天三夜不斷電的電競嘉年華。中華電信（2412）今年持續以WirForce唯一指定網路合作夥伴參與，以穩定高速的HiNet光世代服務支援全場活動，提供玩家穩定、高品質的網路環境；中華電信加碼推出「HiNet光世代 WirForce專屬快閃優惠」挺玩家，現場憑專屬優惠序號，於網路門市新申請或升速至HiNet光世代500M以上指定方案，即可獲得Hami Point 500點等限時加碼優惠，讓玩家盡情享受HiNet光世代高速飆網魅力。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信長期支持台灣電競產業發展，以HiNet光世代網路為玩家提供快又穩的上網體驗。面對電競、直播互動及運動賽事轉播需求日益提升，中華電信持續推動「海地星空」韌性網路布局，讓每位消費者都能享有流暢穩定的上網體驗，陪伴玩家與年輕世代勇於探索、接軌世界。

HiNet光世代高速網路結合帳單代收服務 中華電信提供完整WirForce電競體驗

中華電信不僅滿足電競玩家對即時連線的速網需求，現場亦提供「中華電信帳單代收服務」，讓玩家在App Store、Google Play商店、Netflix、小額付款合作平台消費時，也能享有便利、安全且快速的支付選擇。活動期間，玩家於現場綁定「中華電信行動帳單代收服務」，即可於Happy Hour時段兌換早餐或下午茶等限量補給品，補足能量後再繼續征戰WirForce！中華電信行動用戶至「中華電信BYOC服務區」完成指定任務，有機會獲得限量WirForce聯名T shirt，為玩家打造更加完整的電競遊玩體驗。