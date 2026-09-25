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PCB廠賺AI財 產值衝高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
AI熱潮推升PCB需求大增。PCB示意圖。 聯合報系資料照
AI熱潮推升PCB需求大增。PCB示意圖。 聯合報系資料照

AI熱潮推升PCB需求大增，台灣電路板協會（TPCA）上修今年全球PCB製造產值預估，由原預期1兆532億元，調高至1兆1,365億元，調幅約7.9%。法人看好，PCB市況比預期更熱，臻鼎-KY（4938）、欣興、金像電、健鼎華通等指標廠都將受惠。

臻鼎、欣興、金像電等廠商都對下半年業績正面看待，力拚逐季成長。臻鼎董座沈慶芳認為，觀察硬板、類載板等用途愈來愈寬廣，加上光通訊模組、矽光子、人形機器人應用日益增長，都將為PCB產業帶來更多商機，臻鼎積極布局，把握未來AI更寬廣的成長機會。

台灣電路板協會看PCB市況
台灣電路板協會看PCB市況

TPCA指出，台灣PCB製造受惠來自AI伺服器、高速網通及記憶體等AI基礎建設相關需求持續擴張，帶動載板、HLC與HDI等高階產品需求成長，2026年整體發展態勢明顯優於過去兩年。

隨著AI應用擴大、AI眼鏡與衛星通訊等新興應用逐漸崛起，TPCA預期，2026年下半年PCB海內外總產值有望年增24.5%，達6,118億元，全年總產值可望達1兆1,365億元，年增24.2%。

TPCA先前於6月預測，今年全球PCB製造產值為1兆532億元，此次最新數據上修約7.9%。

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