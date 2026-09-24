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洋基工程：搶下美光台南工程 在手訂單逾553億元

中央社／ 新竹24日電

高科技廠房無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程董事長劉士源今天表示，洋基工程成功搶下美光（Micron）台南超過新台幣200億元工程案，目前在手訂單金額逾553億元，創下歷史新高。

洋基工程今天召開法人說明會。劉士源說，洋基工程過去業務以無塵室、機電空調工程為主，今年積極朝向總承包發展。在客戶需求強勁推升下，洋基工程今年累計前8月營收達281.62億元，較去年同期增長112.82%，表現優於預期。

劉士源指出，目前在手訂單金額超過553億元，創下歷史新高，因有很多潛在專案爭取中，預期未來幾個月在手訂單金額可望巨幅成長。

他說，洋基工程也在中國大陸、泰國、馬來西亞和美國設立據點，日本市場則透過收購當地廠商過半股權，爭取資料中心和半導體擴產商機，已接獲熊本半導體廠訂單，預計明年可望挹注營收。

劉士源表示，洋基工程已接獲美光台南超過200億元訂單，金額逼近去年度總營收，目前正洽談美光日本廣島建廠訂單。

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