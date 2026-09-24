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Meta Connect公布VR眼鏡「Meta VR Glasses」僅100克 搭載串流內容

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta 在Meta Connect推出首款真正VR眼鏡裝置、僅重 100 公克的「Meta VR Glasses」。 美聯社
Meta 在Meta Connect推出首款真正VR眼鏡裝置、僅重 100 公克的「Meta VR Glasses」。 美聯社

Meta 在 Meta Connect 推出首款真正 VR 眼鏡裝置、僅重 100 公克的「Meta VR Glasses」。Meta 執行長祖克柏表示，Meta 未來將減少 VR 頭盔的產量，在技術突破時才推出新品。

Meta 在 Meta Connect 大會上推出智慧硬體包括「沉浸式 VR 眼鏡」與「日常 AI 智慧眼鏡」兩大類。沉浸式VR眼鏡Meta VR Glasses 是真正具備顯示與全沉浸功能的 VR 裝置，預計明年春季上市，這是 Meta 第一款真正把 VR 顯示技術塞進日常眼鏡外型的新硬體。它採用「分體式」設計，將處理器、電池和散熱風扇移至外接的運算盒（Puck），使得戴在臉上的眼鏡本體重量僅約 100 公克。售價為 1,299.99 美元。

Meta VR Glasses 是史上首款獲得 IMAX Enhanced 認證的 VR 裝置，可觀賞 3D 電影等多元內容；並攜手 MLB、NBC Sports、TNT Sports 與 UFC 等夥伴，每年帶來超過 100 場沉浸式運動賽事直播，宛如坐在場邊第一排。Meta 也與 ESPN 合作推出「沉浸式運動賽事」，提供 8K 串流與 180 度視野。

Meta VR Glasses 也是多功能的次世代運算平台，提供多螢幕的私密工作空間，並能將任何桌面變成鍵盤與觸控板，讓使用者無須額外硬體，隨時隨地完成工作。

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