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Meta Connect發表歷來最大規模AI眼鏡系列 三大系列帶動台鏈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta Connect大會近期登場。 美聯社
Meta Connect大會近期登場。 美聯社

歷經超過十年的 VR（Virtual Reality，虛擬實境）研發，Meta 在今年 Meta Connect 大會公布，將在 Ray-Ban、Oakley 與 Meta Glasses 三大系列中合計提供超過 100 種眼鏡選擇，包括適合全日配戴的輕量化鏡框，以及設計更輕薄、續航力更長的全新款式。隨著軟體定期更新、新 AI 功能陸續推出，加上 App 與體驗生態系日益豐富，這些眼鏡的使用體驗將持續進化。

Meta 與 EssilorLuxottica 共同打造的 AI 眼鏡，讓穿戴者在移動過程中就能獲得即時協助，從查詢運動賽事比分、掌握在地餐廳資訊，到即時翻譯對話內容。透過連結個人 AI 智慧助理 Muse，這些眼鏡將以前所未有的多元方式協助穿戴者打理日常生活，無論是養成健康習慣或安排忙碌行程，全程都無需拿出手機。

不過，目前新品尚未有在台灣發行上市的計畫。

Meta 推出與 Ray-Ban 合作首款音訊眼鏡 Ray-Ban Meta Audio，有耳機級音質與 AI 功能。Ray-Ban Meta Audio 在延續 Ray-Ban 經典風格之際，將無線耳機與 AI 功能整合進 Meta 歷來最輕薄的 AI 眼鏡中。機身重量僅 43 公克，搭配可由專業人員調整的鏡腳末端、可調整或替換的鼻墊，以及外擴式鉸鏈，讓穿戴者依個人需求微調，打造全日舒適的配戴體驗。穿戴者可免持聆聽音樂與 podcast、以比無線耳機更清晰的收音品質進行通話，或與 AI 智慧助理對話；單次充電續航力最高達 12 小時，搭配隨附充電盒最多可再延長 48 小時。

Meta

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