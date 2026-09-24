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AI榮景下信用風險仍高 科法斯：95%台企曾遭逾期付款

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

AI熱潮帶動台灣經濟強勁成長，但企業信用風險並未同步全面改善。科法斯發布「2026台灣企業付款調查」顯示，過去12個月高達95%受訪台灣企業至少遭遇一次逾期付款，高於亞太地區平均91%；其中農糧、汽車、運輸及金屬業平均逾期付款時間更超過80天，顯示AI受惠程度較低的傳統產業，仍面臨明顯的營運資金壓力。

科法斯北亞區域經濟學家譚俊譽（Junyu Tan）表示，台灣各產業付款行為差異相當明顯，ICT產業整體展現較強韌性，但汽車、農業及建築等與AI熱潮關聯度較低的產業，逾期付款及客戶違約比例明顯較高。他提醒，企業不應將AI帶動的強勁經濟表現解讀為信用狀況已全面改善，仍須從產業及個別客戶層級評估信用風險。

調查顯示，台灣企業平均給予客戶77.1天信用期限，比亞太平均多近7天；其中僅16%企業通常提供最長30天信用期限，另有16%提供超過90天。更值得注意的是，台灣企業平均逾期付款時間達69.3天，若以平均信用期限加上逾期天數計算，從開立發票到實際收款可能接近5個月，對現金流管理形成壓力。

產業間差異更為明顯。農糧業及建築業平均信用期限約99天，是各產業中最長；農糧業平均逾期付款約93天，建築業約75天。汽車及運輸業逾期付款時間也分別達84天及83天。相較之下，ICT產業平均信用期限約57天，雖同樣可能面臨逾期付款，但整體應收帳款回收周期相對較短。

此外，約36%台灣受訪企業過去一年至少遇過一次客戶完全未付款，雖低於亞太平均45%，但汽車、農業及建築業仍是風險較高的產業，即使ICT業也有逾4成企業曾遭遇客戶違約。

科法斯台灣總經理Sarah Chu表示，AI帶來新商機並不代表信用風險同步消失，企業除追求營收成長，也應強化現金流及信用風險管理。調查另顯示，39%台灣企業預期未來12個月客戶付款情況將惡化，顯示企業對後續收款環境仍持審慎態度。

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