格羅方德醞釀全球擴產 馮曾文：許多廠區產能已滿

格羅方德（GlobalFoundries）全球擴產計畫逐步浮上檯面。格羅方德亞太區銷售副總裁馮曾文24日透露，公司許多廠區目前產能已相當滿，正重新規劃產品、產線及產能配置，接下來將有相當積極的擴產行動；其中，受惠AI帶動高速連接需求，射頻（RF）業務表現強勁，後續更需要大幅擴充產能。

格羅方德並未追逐最先進製程節點，而是將資源集中在RF、矽光子、矽鍺、電源管理及CMOS等差異化技術。馮曾文指出，矽光子近年因AI快速升溫，但格羅方德已投入十多年；RF技術則累積數十年經驗，如今相關需求開始隨AI基礎建設擴張而加速成長。

格羅方德先進連接事業資深副總裁Téa Williams表示，AI基礎建設目前面臨兩大瓶頸，分別是電力與連接。隨AI系統需要搬移的資料量持續增加，產業正從銅線逐步走向光連接，傳輸速度也由每通道100G、200G朝400G推進，帶動矽光子、矽鍺及相關RF技術需求。

在市場關注的近封裝光學（NPO）與共同封裝光學（CPO）之間，Williams認為，現階段產業生態系對NPO的準備程度較高，可延續既有架構，不必大幅改變系統設計，加上每通道200G已開始放量，整體成熟度優於CPO。

CPO則具備更小的外型與較高的系統效能，但必須同時整合光學、電氣、散熱及機械設計，才能在大量生產下維持可靠度，生態系仍需要時間成熟。Williams也認為，未來不會由單一連接架構全面勝出，隨每通道400G逐步發展，不同距離、封裝與系統需求仍將採取不同方案。

針對全球產能布局是否轉向，格羅方德CMOS事業資深副總裁Ed Kaste表示，公司策略並未改變。美國超大型雲端服務商需求仍快速成長，持續推動美國在地製造；台灣則在資料中心AI與實體AI供應鏈中扮演重要角色，此次將GTS帶到台灣，是進一步確認本地生態系的重要性。

馮曾文表示，相關擴產規畫涵蓋全球廠區，後續將有更詳細的消息。隨AI需求從運算晶片向高速連接、RF及光通訊擴散，格羅方德也將加快調整產線與產能配置，因應新一波AI基礎建設需求。