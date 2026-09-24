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台積電淡出 GaN、格羅方德反向加碼：AI資料中心離不開功率GaN

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
格羅方德24日在新竹舉行GTS技術高峰會。左起為MIPS執行長Sameer Wasson、格羅方德亞太區銷售副總裁馮曾文、先進連接事業資深副總裁Téa Williams，以及CMOS事業資深副總裁Ed Kaste。記者朱子呈／攝影
格羅方德24日在新竹舉行GTS技術高峰會。左起為MIPS執行長Sameer Wasson、格羅方德亞太區銷售副總裁馮曾文、先進連接事業資深副總裁Téa Williams，以及CMOS事業資深副總裁Ed Kaste。記者朱子呈／攝影

台積電（2330）逐步退出氮化鎵（GaN）晶圓代工市場之際，格羅方德（GlobalFoundries）選擇反向加碼，不僅取得相關技術授權，也著手承接客戶移轉需求。格羅方德強調，公司並非從零跨入GaN，而是結合既有技術與台灣累積的製造經驗，卡位AI資料中心快速成長的電源需求。

格羅方德24日在新竹舉行GlobalFoundries Technology Summit（GTS）技術高峰會。格羅方德亞太區銷售副總裁馮曾文及先進連接事業資深副總裁Téa Williams於媒體簡報會說明公司布局，GaN也成為關注焦點。

談到與台灣產業的連結，馮曾文表示，台灣不僅有非常厲害的「護國神山」，也有完整的「科技群山」。台灣企業服務的不只是本地市場，而是全球客戶，全球前十大無晶圓廠IC設計業者中，台灣便占三家，另有許多具競爭力的中大型科技公司。

他指出，格羅方德可透過美國、新加坡及德國德勒斯登等製造據點，協助台灣客戶布局全球。其中，新加坡廠鄰近亞洲封裝供應鏈，對台灣客戶也具備物流及風險管理上的便利性。

這項合作模式也反映在GaN布局。馮曾文表示，得知台灣合作夥伴規劃淡出GaN市場後，格羅方德便率先洽談技術授權，重點之一為高電壓應用。對原本已在該晶圓代工平台導入產品的客戶而言，可降低轉換平台的難度，讓產品較為順利地移轉。

不過，他強調，格羅方德並非看到台積電淡出後才投入GaN。公司從IBM時代便持續累積相關技術，此次引進台灣業者經驗，一方面回應既有客戶需求，另一方面也可強化自身GaN平台。格羅方德的GaN應用也不只限於功率元件，同時涵蓋射頻（RF）市場。

Williams則直接點出GaN與AI基礎建設的關係。她表示，「沒有資料中心就沒有AI，沒有功率GaN就不會有資料中心」，顯示GaN已成為AI電力基礎建設不可忽視的一環。

Williams說明，GaN的應用範圍可從800伏延伸至個位數低電壓，目前高電壓技術較成熟，低電壓應用仍在發展，產業必須先解決可靠度及資料中心規模化導入等問題。低電壓GaN若要降低導通電阻，通常需要面積更大的電晶體，也代表市場未來需要更多產能。

Williams強調，公司將持續投入相關技術。隨台積電淡出，GaN客戶、技術及產能將重新調整，格羅方德則希望結合台灣技術經驗、既有GaN基礎及全球製造布局，承接AI資料中心帶動的新一波需求。

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