日、韓MLCC廠緊縮消費轉攻AI應用 國際ODM擴大導入陸廠替代

根據TrendForce研究指出，AI排擠效應持續發酵，MLCC產業正邁入結構性重組，日、韓大廠明顯轉向「減供消費、增加AI應用供貨」策略，而過往難打入國際品牌供應鏈的陸系廠商，也受惠於日、韓大廠策略轉向，順利進入戴爾、惠普（8424）、華碩（2357）、宏碁（2353）等國際廠商MLCC的驗證程序。

村田製作所於9月10日對全球客戶發出年度停產通知，鎖定毛利率普遍低於5%的消費型通用GRM與部分車規標準料，全面轉向AI伺服器、資料中心與車用電子所需的高階小型化、高容值產品；停產時程訂在2028年截止下單、2029年最後出貨，三年緩衝期避免重演2018年式缺貨斷崖，但已確立日、韓廠緊縮消費與低階車規常規料的長期方向。

TrendForce指出，AI排擠效應下的缺料與成本壓力，意外為長期難以打入國際品牌供應鏈的陸系供應鏈打開契機。據了解，戴爾、惠普、華碩、宏碁等國際品牌廠已完成陸系記憶體供應的驗證，並經由華勤、聯寶（6821）、立訊等ODM廠商引薦，著手驗證微容科技、潮州三環等MLCC產品，廣達（2382）與和碩（4938）等廠商亦已造訪潮州三環並展開驗證。

TrendForce認為，日、韓MLCC廠產能全面向AI高階規格傾斜，消費規中高容供給轉緊、訂單外溢，陸廠雖受限高階良率與產能、短期難撼動日、韓在AI伺服器規格的主導地位，但在通用伺服器、消費與低階車規市場，國際OEM、ODM擴大導入陸廠替代資源已成定局。