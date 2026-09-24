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台灣半導體產業協會30周年 侯永清專文祝賀、史欽泰專題演講

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

2026年適逢台灣半導體產業協會（TSIA）成立三十周年，將於 10月29日（四）假新竹國賓大飯店舉辦「TSIA 三十周年年會」。台灣半導體產業協會理事長暨台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清專文祝賀持續為推動台灣半導體產業的發展及保持領先地位貢獻心力。另依據預告，該次年會特別邀請創會理事長 史欽泰董事長蒞臨主講「從一甲子薪火到三十而立－台灣半導體的學習與創新之路」。

另外該年會並邀請國立陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長 孫元成副校長擔任論壇主持人，以「如何鞏固台灣優勢，建立更具韌性的Ecosystem」為題進行交流，與談嘉賓包含吳誠文 行政院政務委員 / 國家科學及技術委員會主任委員、李俊哲 日月光半導體研發總經理、袁立本 台積公司業務開發副總經理、陳冠州 聯發科技董事暨總經理暨營運長、陳溪新 漢民科技總經理。同時，將舉行「2026 TSIA半導體獎暨設備創新獎」頒獎典禮。

台灣半導體產業協會也刊出侯永清祝賀全文，他提及，台灣半導體產業協會（TSIA）成立於1996年11月26日，以匯聚產業發展共識，促成會員間之合作與國際合作，以提昇產業國際競爭力為宗旨。30年來，在史欽泰、張忠謀、黃崇仁、蔡力行、盧超群、魏哲家、劉德音歷任理事長帶領下，TSIA一路陪著台灣半導體產業成長茁壯，扮演著凝聚產業共識及與政府溝通的橋樑，並肩負著代表國內產業與國外半導體產業溝通、及與國際合作的重責大任。

他也說，今年TSIA 30周年，我們特別專訪幾位前理事長及創會秘書長，回顧產業發展與珍貴歷程，並製作成紀錄影片。我在此要感謝TSIA前理事長們對協會及產業的貢獻、以及對這次專訪的支持。30周年是個重要的里程碑，我也要感謝歷任及現任TSIA理監事的共同努力、以及所有會員公司的支持。未來TSIA也將秉持初衷及歷任理事長的期許，持續為推動台灣半導體產業的發展及保持領先地位貢獻心力。

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