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半導體特用材料供應大廠「達興材料」今天動工進駐橋科

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府羅達生副市長（右二）、國科會主委吳誠文（左四）、南部科學園區管理局鄭秀絨局長（左三）、達興材料林正一董事長（右三）等人為達興材料橋頭一期新廠擲鏟動土。圖／高市經發局提供
高市府羅達生副市長（右二）、國科會主委吳誠文（左四）、南部科學園區管理局鄭秀絨局長（左三）、達興材料林正一董事長（右三）等人為達興材料橋頭一期新廠擲鏟動土。圖／高市經發局提供

高雄橋頭科學園區又增加新廠，國內半導體特用材料大廠「達興材料」第一期工程今天開工，將在橋科建置半導體及關鍵原材料研發生產廠，結合既有化學材料研發優勢深化技術整合，深化半導體材料布局。

國家科學及技術委員會主委吳誠文、南部科學園區管理局長鄭秀絨、高雄市政府副市長羅達生及達興材料董事長林正一等人參與動土儀式，祈求施工順利。

達興材料成立於2006年，從LCD材料起步，2015年切入半導體領域，逐步拓展至先進封裝、前段製程及先進製程，並持續以深度研發與技術創新為核心，推動達興材料1.0至2.0的轉型升級。

林正一表示，半導體關鍵化學材料的需求與技術門檻提升，材料自主研發重要性日益提高。橋頭廠區第一期工程動土，未來將結合既有化學材料研發優勢，從材料、製程及設備等面向深化技術整合，透過海內外夥伴平行及垂直協作，推動達興材料公司3.0發展。

此外，新廠也將擴大自主生產與研發能量，貼近南部半導體產業聚落及客戶需求。

吳誠文指出，台灣半導體產業由製造向前端製程、先進材料及研發延伸，逐步建立更完整的產業生態系。受惠科技產業持續成長，南科產業發展持續創新高，今年可望突破3兆元，顯示南部科技產業聚落發展的動能持續提升。

國內半導體特用材料大廠「達興材料」進駐橋科，第一期工程今天動工。圖／高市經發局提供
國內半導體特用材料大廠「達興材料」進駐橋科，第一期工程今天動工。圖／高市經發局提供

「達興材料」董事長林正一表示，新廠未來將會更貼近南部半導體產業聚落與客戶需求，與高雄產業共同成長。圖／高市經發局提供
「達興材料」董事長林正一表示，新廠未來將會更貼近南部半導體產業聚落與客戶需求，與高雄產業共同成長。圖／高市經發局提供

半導體 橋頭 高雄

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