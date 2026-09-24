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格羅方德亞太區副總裁馮曾文：AI沒有氮化鎵不行

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
睽違多年重新在台舉辦GTS技術高峰會，GF亞太區銷售副總裁馮曾文（左二）率領經營團隊受訪時表示，GF將加深與台灣「科技群山」的連結。記者簡永祥／攝影
睽違多年重新在台舉辦GTS技術高峰會，GF亞太區銷售副總裁馮曾文（左二）率領經營團隊受訪時表示，GF將加深與台灣「科技群山」的連結。記者簡永祥／攝影

當台灣晶圓代工龍頭台積電決定逐步淡出氮化鎵（GaN）晶圓代工，另一晶圓代工大廠GlobalFoundries（GF，格羅方德）卻反向從台積電取得GaN技術授權。GF亞太區銷售副總裁馮曾文今日首度揭露背後盤算說，AI帶來的機會不只有最先進製程，資料中心電力轉換、射頻（RF）及特殊製程需求同步升溫，GF不僅看好GaN，更準備擴充全球產能；此次睽違多年重新在台舉辦GTS技術高峰會，也意味GF將加深與台灣「科技群山」的連結。

GF今年將亞太區GTS移師新竹舉行，馮曾文表示，台灣除了有「護國神山」，還有一整片「科技群山」，全球前十大IC設計公司中，台灣即占有三家，加上大量中大型科技業者，都是GF希望進一步合作的對象。

GF在台灣沒有晶圓廠，如何與台灣產業建立更深連結？馮曾文認為，台灣半導體公司本來做的就是全球生意，GF能提供的價值正是「技術分散」與「生產地域分散」。台灣客戶要服務美國市場，可利用GF美國產能；亞洲市場則可連結新加坡廠與鄰近封裝供應鏈；若要進軍歐洲，GF更早在20多年前就在德國德勒斯登建立製造基地。

因此，GF強化台灣布局並非美國市場需求已經滿足後才轉向亞洲。GF高層強調，美國Hyperscaler（超大規模雲端服務商）需求仍持續快速增加，並推動美國在地製造；另一方面，台灣在Data Center AI及Physical AI供應鏈都扮演核心角色，兩者並不衝突。此次GTS重返台灣，正是進一步確認台灣在全球AI生態系的重要性。

對於台積電規劃2027年全面退出GaN晶圓代工，GF則取得台積電GaN技術授權。馮曾文透露，GF去年得知台灣業者準備淡出時，很快決定承接技術，除了滿足既有客戶需求、也是要讓原先在相關平台投片的客戶能夠「無痛移轉」，並藉此微調、強化GF原本就具備的GaN能力。

GF先進連接業務資深副總裁Téa Williams進一步補充GF向台灣晶圓廠取得GaN授權的另一動機，是看上的更是AI背後龐大的電力商機。她特別強調說：「沒有資料中心就沒有AI，沒有Power GaN，就沒有資料中心。」

Téa Williams表示，GaN可涵蓋約800V一路到個位數低電壓應用，目前高壓技術較成熟，低壓GaN仍需持續改善可靠度；隨AI資料中心朝更高功率密度發展，未來對GaN產能的需求只會更大。

馮曾文也透露，GF接下來有相當積極的全球擴產規畫，目前多座晶圓廠產能吃緊，正重新調整產品、產線與產能配置，未來一段時間還會有更詳細的擴產公告。

馮曾文的談話，也凸顯GF與台積電選擇了不同戰場。當最先進製程資源加速向AI運算晶片集中，GF則押注GaN、RF、矽光子、BCD等差異化製程，試圖承接AI從「算力」一路延伸至「電力、連接與實體AI」的新需求。台積電淡出的GaN，對GF而言，反而可能成為深化台灣供應鏈合作、同時搶攻全球AI基礎建設的另一張入場券。

GF亞太區銷售副總裁馮曾文今日首度揭露GF向台灣晶圓廠取得GaN技術授權背後盤算。記者簡永祥／攝影
GF亞太區銷售副總裁馮曾文今日首度揭露GF向台灣晶圓廠取得GaN技術授權背後盤算。記者簡永祥／攝影

GF先進連接業務資深副總裁Téa Williams說明GF向台灣晶圓廠取得GaN授權的另一動機，是看上的更是AI背後龐大的電力商機。記者簡永祥／攝影
GF先進連接業務資深副總裁Téa Williams說明GF向台灣晶圓廠取得GaN授權的另一動機，是看上的更是AI背後龐大的電力商機。記者簡永祥／攝影

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