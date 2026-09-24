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M31攜手Ambiq 推出超低功耗Foundation IP解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
M31 行銷副總 Jayanta Lahir 於台積電北美開放創新平台論壇共同宣布，雙方合作開發並推出一套基於台積公司 N12e 製程的超低功耗 Foundation IP（基礎IP）解決方案。圖／M31提供
M31 行銷副總 Jayanta Lahir 於台積電北美開放創新平台論壇共同宣布，雙方合作開發並推出一套基於台積公司 N12e 製程的超低功耗 Foundation IP（基礎IP）解決方案。圖／M31提供

全球矽智財（IP）領導供應商円星科技（M31，6643）與超低功耗邊緣 AI 半導體解決方案領導廠商 Ambiq 今（24）日於台積公司北美開放創新平台論壇共同宣布，雙方合作開發並推出一套基於台積公司 N12e® 製程的超低功耗 Foundation IP（基礎IP）解決方案。此方案為整合經最佳化的 SPSRAM 記憶體編譯器與專為 Ambiq 平台需求共同開發的超低漏電標準元件庫，可協助 IC 設計客戶在 AIoT、穿戴式裝置及其他「常時運作」（Always-on）邊緣應用中，滿足日益嚴苛的功耗與面積預算要求。

本次 Foundation IP 內容包含一套台積公司 N12e® ULL（超低漏電）SPSRAM 記憶體編譯器，目標在極低漏電的前提下，同時提供高密度、高效能與面積最佳化，並整合備援機制、電源閘控及內建自我測試等關鍵低功耗功能。該編譯器透過電路設計與實體佈局的深度協同最佳化，在相同的記憶體巨集占用面積下，可同時支援高效能與超低功耗兩種操作模式。在低功耗模式下，其雙電源軌架構可在近臨界電壓周邊電壓條件下達到接近 500 MHz 的運作頻率，並將 VCCA 資料保留模式下的漏電控制在僅約為bit-cell總保留漏電（Total bit-cell retention leakage）的 1.05–1.1 倍。目前初步導入的記憶體實例已展現優異的 PPA 成效，完整編譯器仍持續開發中。

與記憶體編譯器相輔相成的是，M31 提供的台積公司 N12e® 標準元件庫。該元件庫係專為 Ambiq 平台需求而開發，透過與 Ambiq 的設計層級協作，結合其 cascade-style 低功耗方法與 M31 在電路與實體布局上的創新，約可節省 50% 的漏電功耗。

Ambiq 創辦人暨技術長 Scott Hanson 表示：「能源效率必須從 SoC 的基礎元件就開始著手，尤其當邊緣裝置逐步承載更複雜的 AI 工作負載。我們與 M31 的合作結合雙方在低功耗設計的專長，並為我們在台積公司 N12e® 製程上的次世代核心平台提供關鍵技術基礎。」

M31 副總經理 Jayanta Lahiri 表示：「客戶在追求前所未有的能效與面積目標的同時，仍需確保足夠的運算效能與即時反應。透過將我們的高效率記憶體編譯器與專為 Ambiq 平台需求打造、並於台積公司 N12e® 製程上與 Ambiq 協同最佳化的標準元件庫相結合，我們可提供更務實、易於導入的 Foundation IP 解決方案，協助客戶達成具挑戰性的 PPA 目標。」

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