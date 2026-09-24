AI 供應鏈擴廠熱 前三季商用市場交易衝2,500億新高 全年挑戰3,000億

受惠於AI應用需求持續擴大，台灣出口與企業投資動能維持強勁，主計總處於8月再度上修2026年經濟成長率預測至11.05%，創下1988年以來新高。在半導體及電子產業持續擴充產能帶動下，企業自用廠房需求升溫，支撐商用不動產市場交易動能創下新高。

根據第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產(單筆交易3億元以上)交易金額達899億元，累計前三季達2,577億元，創下歷史新高，比去年同期大增109%。

第3季前三大指標交易包含凱基人壽以206億元購買潤泰玉成廣場整棟商辦、廣達以197億元購置華亞科廠房和日月光半導體以63億元購置南科高雄園區廠房，儘管商用不動產交易金額寫下歷史新高，但不同產品類型的交易表現，已呈K型發展的現象。

第一太平戴維斯指出，今年前八月外銷訂單金額年增55%，科技業持續擴大資本支出，推升廠房交易表現一枝獨秀。

第3季廠房交易金額達602億元，占單季商用不動產交易比重近七成，累計前三季達1,920億元，較去年同期成長近3倍。

第一太平戴維斯表示，隨著AI應用需求持續擴大，從半導體製造到資料中心及相關基礎設施建置，均帶動供應鏈業者加速擴產布局，展現更積極的擴廠需求。

第3季最大廠房交易為電腦及周邊設備製造業的廣達電腦斥資197億元購入友達華亞科技園區廠房，作為AI伺服器產線布局，包括光學器材製造業大廠大立光電積極在台中擴產，自6月至9月間陸續購入七筆台中工業區及台中精密機械科技創新園區廠房，累計交易金額達80億元，合計取得近1.7萬坪的土地。

隨著科技大廠加速擴廠，台中工業區內觀察到明顯漲幅，帶動區內土地單價近半年上漲約一成。

進一步觀察廠房交易區域，前三季交易熱區為苗栗縣及桃園市，交易金額分別達690億元及549億元。其中，苗栗縣因具備大面積廠房取得條件，同時受惠於新竹科學園區產業外溢效應，罕見躍居全國廠房交易重鎮。

苗栗縣除第1季美光（Micron）高達528億元的指標交易案帶動外，包括矽品、信邦電子等科技業者亦持續於當地布局，且單一交易規模皆超過20億元，苗栗縣逐漸成為科技業布局的重要區域。

第3季辦公室交易排名第二，交易金額達265.5億元，占商用不動產交易約三成，累計前三季達463.8億元，購置動能回升。

第一太平戴維斯指出，第3季最大辦公室交易貢獻來自凱基人壽以206億元購入潤泰玉成廣場整棟大樓，創下歷年來最大筆的辦公室交易案，拆算建物單價約每坪112.5萬元。

第一太平戴維斯表示，賣方採售後回租模式，且目前已有輝達（NVIDIA）等知名科技企業承租逾半棟辦公空間，預估投報率可達3%，符合今年保險業不動產最低投報率2.72%的門檻。

雖然第3季央行利率維持不變，依照保險業相關規範，即使第4季利率不變，明年保險業投報率門檻將提高至2.895%；若第4季升息半碼或1碼，門檻將分別升至2.92%及2.945%之間。

第一太平戴維斯分析，這也促使保險業在投報率提升前，提前布局於精華地區及具收益穩定的不動產，預期明年投報率提升後，投資機會將更有限。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，AI產業的硬體投資動能持續為台灣科技業帶來龐大商機，並已由前端晶片需求進一步延伸至資料中心與基礎設施建置，帶動相關產業鏈同步受惠。

黃瑞楠分析，接下來邁入第4季交易旺季，於經濟產業K型分化下，科技業擴產需求強勁，部分傳產業者藉由這股利多積極活化廠房，並希望在年底前完成交易。

黃瑞楠強調，在供給與需求同步增溫下，預期今年全年大型商用不動產交易金額有機會挑戰3,000億元，呈現跳躍式成長，並寫下歷史新高。