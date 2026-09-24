日韓MLCC廠強攻AI 中國廠商切入國際品牌廠驗證

AI排擠效應持續發酵，日本和韓國多層陶瓷電容器（MLCC）廠商減少供應消費市場，增加AI應用供貨。市調機構集邦科技表示，這讓中國廠商受惠，目前已進入戴爾（Dell）等國際廠商的驗證程序。

村田製作所於9月10日對全球客戶發出年度停產通知，鎖定毛利率低於5%的消費型通用與部分車規標準料，全面轉向AI伺服器、資料中心與車用電子所需的高階小型化、高容值產品。

集邦科技指出，村田製作所停產產品預計2028年停止下單，2029年最後出貨，估計約有3年緩衝期，不過，日本和韓國廠商縮小消費與低階車規常規料供應的方向明確。

集邦科技表示，這讓長期難以打進國際品牌供應鏈的中國廠商意外受惠，在代工廠的引薦下，戴爾等國際品牌廠已著手驗證微容科技等中國MLCC廠產品。

集邦科技指出，受限高階產品良率與產能，中國MLCC廠短期難以撼動日、韓在AI伺服器規格的主導地位，不過，在通用伺服器、消費與低階車規市場，國際廠商擴大導入中國廠商產品已成定局。