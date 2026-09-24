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KPMG 全面導入 AI！10月起全體員工開放使用 Copilot

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業主席陳俊光認為，AI不會取代人才，而是放大人才價值。路透
KPMG安侯建業主席陳俊光認為，AI不會取代人才，而是放大人才價值。路透

KPMG台灣所24日宣布，自10月1日起將開放全體同仁使用付費授權版Microsoft 365 Copilot，並同步啟用Agent功能，將生成式AI及代理式AI全面導入日常工作。面對Agentic AI快速發展，KPMG希望透過AI協助處理工作流程，讓同仁將更多時間投入專業判斷、客戶服務及高價值工作。

此次導入配合KPMG Global推動的Microsoft 365 Copilot全球計畫，將建立全所一致的AI工作環境，讓AI從部分同仁使用的效率工具，進一步成為日常工作的基礎工具，並逐步導入專業服務流程，加速組織數位轉型及知識運用。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，生成式AI正在改變專業服務業的工作模式與人才需求，未來人才除了專業知識，也必須具備數位思維及運用AI工具的能力。他認為，AI不會取代人才，而是放大人才價值。善用AI的人才，將擁有更大的競爭優勢。

KPMG數位長陳世雄表示，透過代理式AI協助，同仁可將更多時間投入專業判斷、客戶服務及高價值工作，未來Copilot也將成為KPMG數位工作模式的重要基礎，提升個人、團隊及跨部門協作效率。

除了導入工具，KPMG也同步推動「Future is Now」計畫，提供從AI基礎認知到進階應用的學習資源，協助同仁把AI實際運用在工作中。KPMG並預計11月舉辦「FINfinity 2026創新嘉年華」，同步推出「最強Copilot戰隊」競賽，鼓勵同仁組隊探索Copilot及代理式AI的應用，尋找更有效率的工作模式及創新解決方案。

人才培育方面，KPMG人資長洪士剛表示，目前透過「Learning Passport學習護照」及「馬步、添翼、展翅」學習藍圖，建立從新人到未來領導者的人才發展制度。其中，「馬步」著重專業、業務及管理能力；「添翼」透過專業證照及軟性技能拓展跨域能力；「展翅」則聚焦數位能力、策略思維及領導能力，並搭配Partner養成計畫培育未來領導人才。

KPMG今年也推出「職涯陪跑員計畫」，透過主管與同仁交流，協助員工探索職涯方向及建立發展目標。2026年KPMG審計、稅務及顧問部門共有近900名同仁獲得升遷。

洪士剛表示，AI轉型除了導入技術，也需要同步提升人才與組織能力。隨著AI快速發展，人才培育範圍已從傳統專業能力延伸至數位能力及AI素養，未來將持續強化同仁運用AI工作的能力，讓AI成為提升效率、專業能力及推動創新的工具。

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