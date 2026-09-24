日韓 MLCC 廠減供消費品轉攻 AI 陸廠首度切入國際品牌驗證

研調機構集邦24日指出，日、韓大廠開始減少消費電子及低階車用標準品供應，將產能轉向AI伺服器、資料中心與車用電子等高階市場；原先難以打入國際品牌供應鏈的陸系MLCC廠，也因供應缺口擴大，陸續進入戴爾（Dell）、惠普（8424）、華碩（2357）、宏碁（2353）等品牌驗證程序。

全球MLCC龍頭村田製作所已於9月10日向客戶發出年度停產通知，鎖定毛利率普遍低於5%的消費型通用GRM系列及部分車規標準料，逐步退出低毛利產品，集中資源生產AI伺服器、資料中心及車用電子所需的高階、小型化與高容值MLCC。

此次停產規劃並非立即斷供，村田預計於2028年停止接單、2029年完成最後出貨，提供約三年緩衝期，避免重演2018年MLCC供應快速收縮、價格與交期同步失序的情況。不過，相關安排也顯示，日、韓廠商緊縮消費型及低階車規常規料供應，已成為長期策略，而非短期庫存調整。

集邦指出，AI應用大量吸收高階產能，供應鏈同時面臨缺料與成本壓力，品牌廠因而加快尋找替代供應來源。戴爾、惠普、華碩及宏碁等國際品牌先前已完成陸系記憶體產品驗證，如今再透過華勤、聯寶（6821）及立訊等ODM廠商引薦，著手驗證微容科技、潮州三環等陸系MLCC產品。

台系ODM廠也開始評估陸系供應商。集邦表示，廣達（2382）、和碩（4938）等業者已造訪潮州三環並展開驗證。若陸系MLCC通過品牌及ODM廠的可靠度、品質一致性與量產能力測試，未來可望承接日、韓大廠逐步退出的消費型與標準品訂單，全球MLCC供應鏈也將從過去由日、韓廠高度主導，進一步走向分層化。