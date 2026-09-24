WirForce 2026今登場 首度移師世貿一館 三倍規模開啟全新場域

亞洲最大網路派對 WirForce 2026 24日於台北世貿一館盛大登場，活動將一路展開至 9 月 27 日，延續四天三夜、96 小時不間斷的 LAN Party 精神。今年 WirForce 首度移師台北世貿一館，場地規模較過往放大三倍，並全面升級舞台硬體、展區內容與網路基礎建設，打造更大規模、更高互動、更具沉浸感的數位娛樂嘉年華。

不同於傳統展覽以展示為主，WirForce 以玩家實際參與為核心。從 BYOC玩家自備電腦進場、硬體設備展示、現場實況直播，到品牌互動、ACG 內容與舞台演出，活動現場串聯遊戲科技、創作者社群與年輕世代娛樂文化。今年大會更導入自研 AI 網路管理系統，並結合中華電信（2412）網路技術支援，支撐現場遊戲下載、連線競技、實況直播與台日 VTuber 異地共演等需求，讓 WirForce 2026 成為觀察台灣遊戲科技與數位娛樂產業的重要現場。

就肆電競執行長黃智仁表示：「WirForce 從玩家社群出發，走到今年首度移師台北世貿一館，代表的不只是場地變大，而是台灣數位娛樂生態正在持續成長。當玩家、科技品牌、創作者與觀眾在同一個場域相遇，WirForce 就不只是展覽，而是一個讓遊戲、硬體、內容與社群真正產生連結的平台。今年我們也透過 AI 網路管理與網路基礎建設升級，希望讓玩家、實況主與現場觀眾都能感受到更穩定、更完整的娛樂體驗。」

WirForce 過往在花博舉辦期間，曾創下現場人流超過 20 萬、線上轉播觀看次數突破 100 萬、全場直播總時數上看 1,000 小時的成績。今年移師台北世貿一館，不只是場地擴大，更是活動規格與產業能量的全面升級。

隨著場地規模放大三倍，WirForce 2026 將能承載更完整的舞台內容、品牌展示與玩家互動體驗。對科技與硬體品牌而言，這裡不只是產品曝光場域，更是能直接接觸核心玩家、觀察設備需求與社群消費力的實體平台；對一般觀眾而言，也能從試玩、表演、打卡與互動中，進一步認識新世代玩家文化。

作為 WirForce 最具代表性的核心內容，BYOC（Bring Your Own Computer）讓玩家自備電腦、主機與周邊設備進場，進行長時間連線遊戲、社群交流與現場互動。今年 BYOC 報名開賣後迅速額滿，千人 LAN Party 再度成為活動焦點，全場硬體設備價值更突破新台幣億元規模。

從 2025 年 BYOC 玩家數據來看，玩家實際報到率達 97%，平均參與時間超過66 小時，使用設備涵蓋桌機、筆電與家用主機，反映核心玩家對硬體效能、連線品質與沉浸體驗的高度需求。隨著玩家設備持續升級，WirForce 也成為 3C 硬體、電競周邊與遊戲科技品牌觀察市場趨勢的重要入口。