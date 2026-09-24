華碩打造全台首間電競周邊專賣店 進駐新竹巨城

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，旗下電競周邊近年營收成長迅速，預計明年就能翻倍成長，提前一年達成原訂目標！同時，華碩也乘勝追擊，持續深耕布局，打造全台首間電競周邊專賣店，並於近期在新竹Big City遠東巨城購物中心盛大開幕！

不同過往以電競筆電、桌上型電腦及主機展示為主的ROG門市，「ROG Store電競周邊新竹巨城旗艦館」完整集結鍵盤、滑鼠、耳機、鼠墊、Soundbar、遊戲控制器及電競椅等周邊商品，玩家能在同一空間實際試用和比較，找出符合自身操作習慣的電競裝備。

全店延續「ROG LAB」概念，採用大面積銀白色調為基底，搭配象徵快、狠、準的俐落線條，以及ROG經典黑、紅元素，形塑宛如未來實驗室般的前衛氛圍；中央造型桌體則以全新ROG Gladius IV Ace電競滑鼠為設計原型，並將其輪廓轉化為空間視覺焦點，既別緻且醒目；此款滑鼠預計於本月30日在台上市。