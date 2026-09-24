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川習會恐牽動台美貿易 政院：AI、半導體需求仍強勁

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面，外界高度關注美中談判內容以及是否會影響台美關係，對此行政院發言人李慧芝24日表示，我方持續跟美方保持密切溝通，即時掌握相關狀況。美國也多次重申對台灣堅定、明確支持的立場。台美之間也持續深化與美方的合作，以及雙方在供應鏈上的互補性。

對於川習會在即，各界關注雙方是否涉及美中關稅及供應鏈重組議題，進而影響台灣出口及半導體供應鏈布局。李慧芝說，對於國際間發生的狀況，以及美中高層會面，政府團隊一直持續關注，對於所有有助於穩定區域情勢，以及管理權擴張可能帶來的風險，政府都正面看待，也持續與美方在各個層面共同合作。

李慧芝指出，我方持續與美方保持密切溝通，即時掌握相關狀況，美方也多次重申對台灣堅定、明確支持的立場；對於美國長期以來在各個層面對台灣的支持，我方都表達感謝。

針對若川習會涉及美中關稅及供應鏈重組，是否可能影響台灣出口及半導體供應鏈，以及美中若談妥新的關稅安排，是否可能排擠台灣既有談判籌碼及優惠條件，李慧芝表示，台美雙方已簽訂ART等相關協議，台灣屬於已經與美國達成協議的國家之一。

李慧芝強調，我方與美方持續保持密切溝通，也會全力顧及台灣產業與國家利益。政府已建構強韌的半導體及高科技供應鏈，並與美方達成協議，未來也會持續深化雙方合作，以及供應鏈上的互補性。

此外，李慧芝也提到，從近期進出口情況來看，AI及半導體的國際趨勢與需求依然強勁，政府也持續帶動相關產業及上下游供應鏈發展，並將全力協助廠商布局，以確保出口及產業競爭優勢，同時密切關注川習會後續進度。

川習會 半導體 台美

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