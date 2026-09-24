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資方保證最低工資破3萬元 籲政府設「AI 福利主權基金」救傳產

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
工商協進會秘書長邱一徹。記者許正宏／攝影
工商協進會秘書長邱一徹。記者許正宏／攝影

勞動部24日召開最低工資審議委員會，資方代表、工總常務理事何語保證，明年基本工資調漲「一定會超過3萬元」，勞資雙方已有共識，將依據《最低工資法》足額反映CPI。他也呼籲政府設「AI福利主權基金」，將高科技紅利累積，轉化為照顧全體勞工的長久之計。

針對宏觀經濟數據，何語引用今年上半年海關出口統計，點出台灣產業發展的極度不均。

他指出，今年上半年總出口額達3,410多億美元（共計21大類），其中統稱為AI數位化關聯產業的「第16類」（含通訊、數位化零組件與機器設備等），出口產值高達2,877.8億美元，占比飆升至84.2%。反觀其餘20類傳統與民生產業，出口產值僅540.3億美元，占比低至15.8%。

最令產業界憂心的是「就業人口」與「產值」的錯置。何語強調，創造逾八成產值的AI相關產業，聘僱的製造業員工不到30%；而產值僅占15.8%的20類傳統產業（涵蓋中小企業、化學、塑膠及家庭日用品等），卻撐起了高達70%的就業人口。

數據顯示，第16類產業的出口占比，從2019年54%，一路猛升至如今84.2%；相對地，承載多數勞工的20類傳統產業，去年出口產值已衰退約13%，今年上半年再度呈現-13.9%的「階梯式下降」。

何語憂心表示，這對台灣中小型與傳統製造業造成極大衝擊；而內需市場部分，被視為火車頭工業的營建房屋交易量，也從去年48%，下滑至今年上半年36%至38%，預期下半年景氣更不理想。面對產業M型化發展，政府應深思調漲基本工資對各產業的「公平性」。

何語認為，AI數位產業、證券業及銀行業所創造的龐大經濟紅利，應由全民共享。他建議政府設立「AI福利主權基金」，將高科技紅利累積轉化為照顧全體勞工的長久之計，同時也能做為未來若AI產業發生「斷崖式下降」時的緩衝準備。

關於調薪幅度，何語表示，不論參考的CPI數字是主計總處的1.87%、2.07%或2.09%，最終都會商討出一個明確的基準。產業界的目標是找出一個讓「勞工雖不滿意但可接受、資方雖不滿意但也能接受」的平衡點，最終結果將尊重勞方團體、專家學者及政府的決議。

工商協進會秘書長邱一徹則重申，企業立場是「照顧員工」與「企業永續經營」必須並行。他肯定政府照顧基層勞工的用心，但提醒外界，台灣近年經濟成長亮眼，是因為高度集中在高科技產業，絕大部分的中小企業、傳統產業與服務業，實質成長十分有限。

邱一徹指出，廣大中小企業目前仍面臨原物料成本上漲、能源壓力、缺工及資金取得困難等多重壓力。因此，他期盼基本工資審議應回歸以「物價CPI」為核心依據，審慎考量各行各業的實際承受能力。

「不要把所有的總體經濟數據，強硬套用在所有行業上，這會顯得偏頗且失焦。」邱一徹呼籲，政府在調漲工資之餘，必須針對中小企業提供實質協助，無論是輔導升級轉型或資金媒合，唯有雙管齊下，才能真正落實勞資雙贏、共同把餅做大。

工總常務理事何語。記者許正宏／攝影
工總常務理事何語。記者許正宏／攝影

最低工資 主權基金 傳產

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