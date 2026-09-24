微軟 Surface 新品搭高通 Snapdragon X2 Plus 裝置端 AI 推論快80%

高通驍龍高峰論壇進入第二天，有更多該公司與業界合作新進展亮相，包括微軟的全新12吋Microsoft Surface Pro與13吋Surface Laptop，均搭載高通Snapdragon X2 Plus晶片。

高通指出，上述裝置端AI推論速度提升約80%、電池續航力超過15小時，以及相較前一代GPU，效能提升高達55%，讓更多工作能保留在裝置上執行，享有更快速且隨時可用的體驗。

同時，高通表示，Snapdragon X2處理器可在PC上實現代理式AI體驗，協助應用程式在裝置端以高效率且可規模化地處理複雜任務。搭載Snapdragon的PC已從願景走向現實，而代理式AI時代無法僅靠單一企業或單一裝置建構而成，仰賴持續擴展的合作夥伴生態系，將全新產品、作業系統、應用程式與體驗推向市場。

另一方面，高通Snapdragon X2系列也將支援範圍從Windows 與 Googlebook，進一步拓展至Linux，強調可為開發人員、裝置製造商與客戶開創全新機會。