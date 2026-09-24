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台灣 PCB 上半年產值創高 全年看首度突破兆元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台灣PCB產業成長再加速。TPCA統計，2026年上半年台灣PCB製造業海內外產值達5,247億元，年增23.9%，創同期新高；受惠AI伺服器、高速網通及記憶體需求擴大，全年產值可望首度突破兆元，達1兆1,365億元，年增24.2%。

第2季PCB製造業海內外產值為2,791億元，年增27.9%。各類產品中，多層板成長最強，年增47.6%，主要受AI伺服器、高階網通及記憶體模組需求帶動；載板年增36.7%，HDI年增28.4%。軟板則受手機、筆電需求疲弱影響，年增1.3%，AI智慧眼鏡出貨增加為相關產品帶來支撐。

TPCA預估，下半年PCB製造業海內外產值可達6,118億元，年增24.5%。AI基礎建設持續擴張，加上高階材料供應吃緊及原物料成本上升，帶動產品價格逐季調漲，支撐產業價量成長。不過，零組件成本上升、關鍵材料短缺、地緣政治，以及AI基建投資回報與供需變化，仍是下半年需留意的風險。

供應緊張也已由Low CTE、Low Dk2、HVLP4等高階材料，擴大至CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備與耗材，部分中低階材料也出現交期延長或價格上漲。雖然供應鏈業者積極擴產，新增產能將陸續於2027至2029年開出，但受需求成長、規格升級及客戶認證等因素影響，TPCA預估供應緊張至少持續至2027年。

PCB材料與設備也同步受惠。上半年台灣PCB材料海內外產值達2,716億元，年增38.6%；設備產值460.8億元，年增27.8%，其中機械鑽孔設備與鑽針成長突出。TPCA指出，AI需求正由PCB製造擴散至上游材料與設備，供應鏈能否跟上AI平台升級、將技術變化轉化為產品價值，將是維持競爭力的關鍵。

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