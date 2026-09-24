馬斯克喊機器人市場規模衝千億台 亞光、盟立出貨將大爆發

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克23日接受央視財經專訪，樂觀展望人形機器人發展前景指稱 「未來20年，機器人可能達到1,000億台規模」。並強調，特斯拉正全力衝刺機器人量產，邁入最後階段。市場預期亞光、盟立等台系供應鏈營運將隨之衝鋒。

馬斯克今年７月時高喊將全面衝刺人形機器人與自駕車，並啟動「二戰以來美國最快的工業規模擴張」。馬斯克強調：「今年是資本支出極其巨大的一年，但我有信心，我們投資的所有專案都將產生令人難以置信的回報。這可能是我們見過的最好的資本支出回報」

馬斯克在央視財經專訪中，談到人形機器人時，他展望未來：每個人都能擁有專屬機器人，它們可以照料年邁的父母，看護孩童，還能擔任孩子的一對一私教，承擔各類工作。未來世界，一個人可以操控成百上千台，甚至上萬台實體機器人和數字智能體。

馬斯克更明確指出，「預測10年內或不到10年，人形機器人至少有10億台；未來15年或許達100億台；未來20年可能會達1,000億台。」

亞光為特斯拉供應鏈之一，亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。亞光董事長賴以仁日前表示，人形機器人應用主要聚焦臉部高難度的鏡頭。人形機器人主要客戶包括日本、歐洲、美國及中國等，隨機器人一代一代精進改良中，目前仍在少量送樣階段。

賴以仁分析，「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」

盟立集團台灣廠區已開始供貨特斯拉最新人形機器人Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並且在客戶端「非紅供應鏈」的要求下，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」公司，加速於今年下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足人形機器人的量產需求。

由科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」公司，持股比例分別為科達利占51%、盟立39%、盟英為10%。科盟（泰國）設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，因此很快投入量產。

另外，為加速布局全球人形機器人市場，盟立與精確新成立的「奧威科技」合資公司，資本額10億元，由精確（敏實集集）持股逾半，藉由掌握核心零組件與系統集成的雙重商機。未來並善用其全球逾77家工廠，搶攻商機龐大的人形機器人市場。