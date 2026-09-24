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台積開放創新平台 添新夥伴

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）在美國時間23日舉辦「開放創新平台生態系論壇」（TSMC North America OIP Ecosystem Forum），比利時微電子研究中心（imec）的imec IC-Link宣布攜手台積電合作，以便客戶獲取先進製程節點的半導體設計能力。imec IC-Link為特定應用積體電路（ASIC）與矽光子晶片製造與設計服務團隊。

imec表示，IC-Link作為台積電開放創新平台雲端聯盟的最新成員，將率先成為首位提供由雲端管理的晶片設計服務商，支援多方夥伴的混合式EDA流程。透過雲端服務，IC-Link結合先進製程節點的技術取用性、基於安全雲端環境的設計能力與專家支援，以協助創新人才加速晶片設計概念的落地。

台積電生態系統與聯盟管理部門主管Aveek Sarkar表示，台積電的開放創新平台生態系統以建立合作為基礎，推動實現半導體業的創新。透過與IC-Link等開放創新平台夥伴合作，希望能協助客戶加速推出創新晶片，同時發揮現代設計環境在彈性、可擴充性與安全性方面的優勢。

這項合作計畫基於imec與台積電的長期合作，包含IC-Link近期參與台積電開放創新平台的3DFabric聯盟，以及進一步拓展IC-Link服務範圍，以開放需要先進半導體技術的客戶使用。

台積 矽光子 晶片

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