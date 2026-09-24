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太空衛星商機 散熱、維修牽動營運成本

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

太空運算市場持續火熱，現在就連太空挖礦需求也同步出現，使得太空衛星商機後續想像空間龐大。業界認為，仍須面臨衛星維修困難，棘手的散熱問題，換言之，市場要全面成形，衛星營運成本是關鍵。

輝達力挺的太空新創公司Starcloud規劃，在旗下Starcloud-2衛星升空後，成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司，讓當前太空市場同時出現AI資料中心、6G運算及比特幣挖礦等新商機，太空衛星商機瞬間出現龐大想像空間。

目前太空衛星市場有SpaceX、亞馬遜、OneWeb等業者競逐，以SpaceX最為積極，預估2028年底將至少有7,500顆衛星發射，同時還有更大規模的次世代太空機房布局。SpaceX創辦人馬斯克更宣示將與輝達強化合作，讓AI運算開始步入太空。

業界認為，目前最大困難在於散熱及維修等兩大問題，其中，散熱在太空是一大考驗，由於缺乏空氣對流，即便在太空的寒冷環境中，運算產生的廢熱仍不易散去，當前產業界已經提出液冷解決方案，將廢熱導向大型金屬板，再以紅外線模式向太空中釋放，但仍有散熱效率不足，及發射向太空時的抗震問題。

太空挖礦與太空AI運算類型相同，需要搭載小型AI伺服器，一旦在太空遇到任何硬體損傷，或無法遠端遙控問題，就恐面臨報廢，因為完全不可能維修，僅能靠發射成本下降，來減輕發射後報廢的高昂成本。

SpaceX 衛星 太空

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