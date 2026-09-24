太空挖礦潮！新創Starcloud擬發射第二顆衛星 將點火台鏈

輝達力挺的太空新創公司Starcloud宣布，將在今年稍晚發射的第二顆衛星上，部署比特幣挖礦ASIC，可望成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司。法人看好，太空挖礦將再次掀起太空熱潮，昇達科（3491）、事欣科（4916）、元晶（6443）、華通（2313）等太空AI概念股再掀話題。

近年太空經濟討論熱烈，發展更是快速，從衛星通訊、太空旅遊、太空太陽能、太空國防、太空AIDC，現在還有太空挖礦，未來更朝向SpaceX暨特斯拉創辦人馬斯克夢想中的「太空殖民」邁進。

Starcloud成立於2024年，核心目標是把AIDC搬上太空，隨著發射成本下降，太空中的運算設施可利用太陽能作為主要能源，並透過輻射散熱，避開AIDC在地球地面上的土地及電力等諸多限制。

Starcloud預告，除聚焦AI 運算，今年稍晚發上太空的第二顆衛星Starcloud-2，除將搭載GPU叢集，還會加入專門用於比特幣挖礦的ASIC。

Starcloud執行長Philip Johnston受訪時表示，挖礦設備將隨Starcloud-2 升空，成為該公司首個商業任務的一部分，在太空中使用較便宜的ASIC來挖礦，可望成為太空運算的一種具吸引力的用途。

輝達近年強力支持Starcloud，除參與A輪融資，更在GTC大會上推出專門為太空設計的太空運算模組；過去輝達創辦人黃仁勳與馬斯克對談，認同馬斯克提出「太空AI五年內將成最便宜算力來源」，黃仁勳從晶片技術角度觀察，看好太空環境擁有輻射散熱優勢。

隨著太空多元應用發展快速，法人看好，昇達科、事欣科、元晶、華通等太空AI概念股再掀話題。

昇達科來自衛星貢獻營收比重可望挑戰八成，未來更看好新客戶機會包含寬頻衛星、太空資料中心、太空太陽能、火箭發射及衛星巴士持續推升成長。

華通很早就投入太空用板研發與生產，與主要客戶合作十年，在太空應用PCB板的領導地位非常明確，全球主要太空PCB板也幾乎由華通獨供。隨著衛星升級、太空應用增加，勢必帶動相關零組件價值提升，推升公司營收規模及利潤。

太陽能模組大廠元晶為積極卡位太空商機，正積極開發適用於太空環境的鈣鈦礦太陽能相關產品，加上自身的技術與產能均相當到位，有機會拚國內第一家率先量產鈣鈦礦太陽能的業者。

事欣科已經打入SpaceX等大咖衛星供應鏈，看好低軌衛星相關業務將呈現爆發性成長，以今年低軌衛星占整體訂單比重18%至20%的水準來看，相較去年至少翻倍成長，不排除數倍提升。

（記者陳昱翔、尹慧中、吳凱中、黃晶琳）