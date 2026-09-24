環球晶海外募資454億 將用於購料、轉投資子公司

全球前三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（23）日宣布，完成海外存託憑證發行訂價，募集14.32億美元（約新台幣454億元），將用於支應原幣購料所需資金，以及轉投資海外子公司。這是歷來規模第三大的台灣海外存託憑證發行案。

環球晶指出，22日完成海外存託憑證（全球存託股份，GDS）發行訂價，共發行5,000萬單位GDS，每單位GDS表彰該公司普通股1股，預計於盧森堡證券交易所掛牌，並在Euro MTF市場交易。每單位GDS發行價格28.64美元（約每股新台幣908.32元），較環球晶22日收盤價971元折價約6.46％。

環球晶指出，這是該公司繼2024年3月完成6.89億美元GDS發行後，再度進入國際資本市場，短時間內即獲全數認足，吸引包括長線基金、科技專項基金及既有股東在內的國際機構投資人參與，最終認購金額達發行規模約四倍。

環球晶表示，此次募資是為支應原幣購料所需資金，以及轉投資海外子公司，其中，轉投資海外子公司主要用於產能擴充。全球半導體供應鏈朝向區域化與在地化發展，客戶對供應鏈韌性及「在地生產、就近供應」的採購模式日益重視，該公司近年已於美國、歐洲及亞洲推動該公司歷來規模最大擴產計畫。

環球晶指出，旗下美國德州新廠已通過數家一線客戶認證，產出持續放大，近期重要客戶透過長期合作協議及策略性資金支持，進一步提升德州新廠的需求能見度；美國密蘇里州廠區新擴的12吋絕緣上覆矽（SOI）晶圓產量也顯著提升。

此外，環球晶日本新潟廠繼第2季創單季營收新高後，該公司評估，第3季該廠表現可望再創新高，宇都宮廠也屢創出貨佳績。其既有12吋產能滿載、8吋稼動率維持高檔，客戶需求明朗且能見度持續提升。

環球晶董事長徐秀蘭表示，這次GDS發行獲得國際資本市場與投資人支持，反映市場對該公司全球布局與長期發展潛力的信心，進一步強化其財務結構與資金彈性。

隨著新產能陸續投產、逐步放量，並適逢半導體市場需求逐步復甦，將持續掌握AI、高效能運算等關鍵應用帶動的長期成長機會。