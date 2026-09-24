聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶海外募資454億 將用於購料、轉投資子公司

經濟日報／ 本報綜合報導
環球晶。 聯合報系資料照
環球晶。 聯合報系資料照

全球前三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（23）日宣布，完成海外存託憑證發行訂價，募集14.32億美元（約新台幣454億元），將用於支應原幣購料所需資金，以及轉投資海外子公司。這是歷來規模第三大的台灣海外存託憑證發行案。

環球晶指出，22日完成海外存託憑證（全球存託股份，GDS）發行訂價，共發行5,000萬單位GDS，每單位GDS表彰該公司普通股1股，預計於盧森堡證券交易所掛牌，並在Euro MTF市場交易。每單位GDS發行價格28.64美元（約每股新台幣908.32元），較環球晶22日收盤價971元折價約6.46％。

環球晶指出，這是該公司繼2024年3月完成6.89億美元GDS發行後，再度進入國際資本市場，短時間內即獲全數認足，吸引包括長線基金、科技專項基金及既有股東在內的國際機構投資人參與，最終認購金額達發行規模約四倍。

環球晶表示，此次募資是為支應原幣購料所需資金，以及轉投資海外子公司，其中，轉投資海外子公司主要用於產能擴充。全球半導體供應鏈朝向區域化與在地化發展，客戶對供應鏈韌性及「在地生產、就近供應」的採購模式日益重視，該公司近年已於美國、歐洲及亞洲推動該公司歷來規模最大擴產計畫。

環球晶指出，旗下美國德州新廠已通過數家一線客戶認證，產出持續放大，近期重要客戶透過長期合作協議及策略性資金支持，進一步提升德州新廠的需求能見度；美國密蘇里州廠區新擴的12吋絕緣上覆矽（SOI）晶圓產量也顯著提升。

此外，環球晶日本新潟廠繼第2季創單季營收新高後，該公司評估，第3季該廠表現可望再創新高，宇都宮廠也屢創出貨佳績。其既有12吋產能滿載、8吋稼動率維持高檔，客戶需求明朗且能見度持續提升。

環球晶董事長徐秀蘭表示，這次GDS發行獲得國際資本市場與投資人支持，反映市場對該公司全球布局與長期發展潛力的信心，進一步強化其財務結構與資金彈性。

隨著新產能陸續投產、逐步放量，並適逢半導體市場需求逐步復甦，將持續掌握AI、高效能運算等關鍵應用帶動的長期成長機會。

募資 環球晶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

環球晶完成海外存託憑證發行訂價 募集逾14億美元

臻鼎完成8億美元海外可轉換公司債訂價 29日新加坡掛牌交易

臻鼎完成8億美元 ECB 訂價 超額認購逾7倍、籌資252億攻 AI 高階產品

晶圓廠擴產潮帶旺化學品需求 上品、中華化盤中亮燈

相關新聞

鴻海Ceer電動車報捷！首款旗艦車Exobot鎖定中東、北非市場

由沙烏地阿拉伯官方資金與鴻海攜手打造的電動車品牌Ceer宣布，推出首款旗艦車系Exobot，共有轎車與SUV休旅兩種車型。設計、工程開發皆在沙國完成，並集結鴻海、BMW及Rimac等國際三大廠技術，成為沙國「2030願景」推動汽車產業與經濟多元化的重要一步。

高通新手機晶片尬聯發科！以台積2奈米打造 強打代理式AI功能

晶片大廠高通22日在美國舉辦驍龍高峰論壇，宣布推出驍龍8 Elite Extreme Gen 6與驍龍8 Elite Gen 6等兩款旗艦級手機晶片，均以台積電2奈米製程打造，強打代理式AI助手功能。

太空挖礦潮！新創Starcloud擬發射第二顆衛星 將點火台鏈

輝達力挺的太空新創公司Starcloud宣布，將在今年稍晚發射的第二顆衛星上，部署比特幣挖礦ASIC，可望成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司。法人看好，太空挖礦將再次掀起太空熱潮，昇達科、事欣科、元晶、華通等太空AI概念股再掀話題。

馬斯克唱旺機器人會出現「數萬倍以上 」成長 亞光、盟立業績將跟著爆發

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克接受陸媒央視財經專訪表示，全球人形機器人規模將衝上千億台，並強調特斯拉正全力衝刺機器人量產，邁入最後階段。法人指出，這意味機器人市場將出現「數萬倍以上」成長，亞光、盟立等供應鏈業績將跟著爆發。

環球晶海外募資454億 將用於購料、轉投資子公司

全球前三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶昨（23）日宣布，完成海外存託憑證發行訂價，募集14.32億美元（約新台幣454億元），將用於支應原幣購料所需資金，以及轉投資海外子公司。這是歷來規模第三大的台灣海外存託憑證發行案。

台積開放創新平台 添新夥伴

台積電在美國時間23日舉辦「開放創新平台生態系論壇」（TSMC North America OIP Ecosystem Forum），比利時微電子研究中心（imec）的imec IC-Link宣布攜手台積電合作，以便客戶獲取先進製程節點的半導體設計能力。imec IC-Link為特定應用積體電路（ASIC）與矽光子晶片製造與設計服務團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。