馬斯克唱旺機器人會出現「數萬倍以上 」成長 亞光、盟立業績將跟著爆發

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克接受陸媒央視財經專訪表示，全球人形機器人規模將衝上千億台，並強調特斯拉正全力衝刺機器人量產，邁入最後階段。法人指出，這意味機器人市場將出現「數萬倍以上」成長，亞光（3019）、盟立（2464）等供應鏈業績將跟著爆發。

馬斯克先前即釋出全面衝刺人形機器人與自駕車的願景，並啟動「二戰以來美國最快的工業規模擴張」，強調「今年是資本支出極其巨大的一年，但我有信心，我們投資的所有專案都將產生令人難以置信的回報。這可能是我們見過的最好的資本支出回報」。

馬斯克接受央視財經專訪，極力看好人形機器人市場。他認為，未來每個人都能擁有專屬機器人，它們可以照料年邁的父母，看護孩童，還能擔任孩子的一對一私教，承擔各類工作。未來世界，一個人可以操控成百上千台，甚至上萬台實體機器人和數位代理人。

馬斯克更明確指出：「預測十年內甚至不到十年，全球人形機器人市場至少會達到10億台；未來15年或許達100億台；未來20年更可能會衝上1,000億台。」

法人指出，馬斯克此言，意味機器人市場將出現「數萬倍以上」成長，引爆龐大零組件需求，台灣相關廠商跟著旺。其中，亞光已是特斯拉供應鏈，近期積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。亞光董事長賴以仁日前表示，人形機器人應用主要聚焦臉部高難度的鏡頭。人形機器人主要客戶包括日本、歐洲、美國及中國等，隨機器人一代一代精進改良中，目前已邁入少量送樣階段。

賴以仁分析，「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」法人指出，若日後如馬斯克所言，機器人市場衝上千億台規模，意味至少會有七、八千億顆鏡頭需求，商機龐大，亞光多年來的努力將迎來豐收。

盟立集團也是機器人商機爆發受惠台廠。盟立台灣廠區已開始供貨特斯拉最新人形機器人Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並且在客戶端「非紅供應鏈」的要求下，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」公司，加速於今年下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足人形機器人的量產需求。由科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英為10%。科盟（泰國）設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，因此很快投入量產。