鴻海Ceer電動車報捷！首款旗艦車Exobot鎖定中東、北非市場

由沙烏地阿拉伯官方資金與鴻海（2317）攜手打造的電動車品牌Ceer宣布，推出首款旗艦車系Exobot，共有轎車與SUV休旅兩種車型。設計、工程開發皆在沙國完成，並集結鴻海、BMW及Rimac等國際三大廠技術，成為沙國「2030願景」推動汽車產業與經濟多元化的重要一步。

沙烏地阿拉伯公共投資基金 （PIF）2022年攜手鴻海合資在當地成立電動車新品牌Ceer，如今邁入開花結果階段。Ceer宣布，推出首款旗艦車系Exobot，有轎車與SUV兩種車型，結合由鴻海主導的EEA電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關及自動輔助駕駛技術等領域由鴻海提供工程產品與服務，加上BMW授權部分零組件，以及Rimac高性能馬達等技術，採三馬達四驅最大馬力850匹、800V電氣架構與112kWh電池組，靜止加速破百分別為2.6 秒、2.9秒，最大續航670公里，10%至80%快充30分鐘。

由沙烏地阿拉伯官方資金與鴻海攜手打造的電動車品牌Ceer宣布，推出首款旗艦車系Exobot，共有轎車與SUV休旅兩種車型。圖／鴻海提供

Ceer規劃，將在2030年前將電動車陣容擴至七款，透過結合鴻海的資通訊（ICT）軟硬體優勢，加上BMW的造車工藝，CEER不僅將目標鎖定在為沙國、中東與北非市場提供電動車，更肩負著推動沙國 2030年願景經濟多元化的戰略重任。預期至2034年，CEER將為沙烏地阿拉伯帶來80億美元的GDP貢獻，並創造多達3萬個直接與間接就業機會。

鴻海集團在沙國布局電動車之餘，也設立充電相關基礎設施。鴻海旗下鴻騰精密2025年12月宣布，與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合資成立Smart Mobility，並在達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）設立工廠，生產充電樁與充電站等設備，工廠規劃在今年第3季完工，第4季投產。

鴻騰董事長盧松青之前表示，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域及高可靠度製造體系的成熟經驗；而沙烏地阿拉伯新廠象徵該公司在歐洲中東非洲（EMEA）區域建立重要據點。