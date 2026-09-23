鑫創營運虧損擬調整業務方向 11月23日起分批資遣部分員工

IC設計廠鑫創今天公告，因營運持續虧損，擬調整營運及業務方向，並解僱部分員工，已依法向主管機關提交大量解僱計畫書，預計自2026年11月23日起分批辦理資遣作業。

鑫創表示，將於計畫書送達後10日內與勞方展開自主協商，所有受影響員工的資遣費及權益均依勞動基準法及相關法令足額辦理。

鑫創指出，這次大量解僱產生相關資遣費用，經評估對整體財務及業務無重大影響。

鑫創成立於1998年11月，至今年3月底員工總數約89人，主要提供記憶體控制晶片，並跨足音訊和微機電麥克風領域，2024年展開高頻寬記憶體（HBM）開發計畫，考量計畫推動困難，以及資金匱乏，決定將資源用於其他研發活動和日常營運。

鑫創今年前8月營收約新台幣1.43億元，年減4.64%；上半年稅後淨損8552萬元，每股虧損1.17元，每股淨值已降至4.64元。