AI落地遇記憶體供需失衡 群聯潘健成：好像只有宏碁不苦

人工智慧（AI）浪潮走向終端邊緣運算，但記憶體供需失衡成為AI落地的最大絆腳石。快閃記憶體控制晶片廠群聯電子創辦人暨執行長潘健成今天表示，AI落地最大挑戰是動態隨機存取記憶體（DRAM），業界大概都為DRAM所苦，然而「從媒體看到好像只有宏碁不苦」。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前受訪談到零組件市況時表示，目前記憶體並非全面短缺，其中DDR4、DDR5等主流電腦記憶體供應增多不會缺貨，DDRX、DDR5X等記憶體產品相對仍缺貨，但需求量較小，相關言論在科技圈掀起熱烈討論。

潘健成今天在工業電腦廠東擎科技上市前業績發表會致詞時表示，過去4年AI都在談算力和伺服器，未來包括AI導入裝置端、物聯網與邊緣端，勢必將百花齊放。

談到當前業界痛點，潘健成說，AI要落地使用，DRAM是有錢不一定買得到，買得到不一定賣得掉；「我想台下大概今天都為DRAM所苦，對不對？從媒體看到好像只有宏碁不苦」。

為解決高昂成本，潘健成提到，群聯透過aiDAPTIV+軟體架構搭配自研固態硬碟（SSD）方案，能以有限的DRAM讓AI模型順暢運作，並與超微（AMD）、英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）生態系及高通等處理器平台完成概念驗證（POC），大幅降低邊緣AI落地門檻。

潘健成也在現場大方「固料」。他透露，過去11個月快閃記憶體（Flash）嚴重缺貨，但東擎科技是群聯的重要合作夥伴，「從現在開始，你要的Flash方案，群聯電子保證滿足，要多少給多少」，贏得現場熱烈掌聲。