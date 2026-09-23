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聯合再生決以「URECO」攻全球市場 美國製造加速推進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合再生能源分享公司近期發展及國際布局。左起為：執行長張為策、董事長洪傳獻、事業總經理姜暭先。圖／聯合再生提供
聯合再生能源分享公司近期發展及國際布局。左起為：執行長張為策、董事長洪傳獻、事業總經理姜暭先。圖／聯合再生提供

全球能源供應鏈持續重組，在地製造、供應鏈透明與穩定供貨能力成為市場競爭關鍵。聯合再生能源（3576）以逾20年的太陽能產業經驗為基礎，結合URECO國際太陽能模組品牌與Total Solution全方位能源服務，持續提升國內模組市占，並以美國在地製造推進國際布局。

聯合再生能源表示，公司持續推動組織重整與營運轉型，在國內模組市場的市占率穩步提升；海外則以美國作為下一階段成長重點，並透過歐洲、泰國、台灣及北美的指標性能源展會，持續提升品牌國際能見度。

去年第4季，延攬張為策出任執行長、姜暭先出任事業總經理，以「國際拓展、在地深耕」為雙軸，正式啟動治理升級與營運轉型的新階段。

團隊積極推進國際市場布局，串聯太陽能電池與模組研發製造、系統開發與建置、儲能、維運、資產管理及綠電銷售等關鍵環節，並結合子公司鼎日能源，補強案場維運與資產管理能力，同時關注AI資料中心的能源需求，並探索低軌衛星等太空應用機會。

聯合再生能源旗下URECO為台灣唯一長年名列BloombergNEF Tier 1的國際太陽能模組品牌，電池、模組產品更連續13年獲得經濟部能源署「金能獎」，亦為台灣首家取得工業儲能貨櫃UL 9540認證的業者，長期累積的品牌信譽、品質紀錄及國際市場認可，是URECO拓展國內市場 ，也是進一步赴美設廠的重要基礎。

在台灣，聯合再生能源憑藉國產製造、品質紀錄與在地服務，深化與客戶及能源開發商的合作，帶動URECO模組市占率穩步提升。

海外市場方面，以美國作為國際布局的重要成長引擎。今年7月，聯合再生能源與中美矽晶共同投資成立公司，規劃赴美建置年產能1GW太陽能模組廠，結合雙方在材料供應、技術研發、營運管理及市場通路等方面的經驗，強化北美市場服務能力。此次赴美設廠不只是產能布局，更是URECO品牌在北美市場的在地化延伸，將推動聯合再生能源從產品出口進一步走向在地製造與市場服務，拓展全球布局。

聯合再生 美國 市占率 太陽能

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