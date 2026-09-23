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嘉晶卡位AI高速光互連 Ge／Si磊晶需求升溫、2027年產能拚增4倍

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

磊晶廠嘉晶（3016）切入AI高速光通訊的Ge／Si光電探測器（PD）磊晶，隨光互連傳輸速率持續往上推進，接收端對頻寬、靈敏度及低功耗要求同步升高，Ge／Si材料重要性進一步提升。嘉晶相關產品今年第2季已開始量產，並通過美系一線雲端服務供應商（CSP）驗證，正式進入AI高速光通訊供應鏈。

最新技術發展也進一步凸顯高速Ge／Si接收端的重要性。比利時微電子研究中心imec近日在ECOC 2026發表新一代Ge／Si雪崩光電二極體（APD），在僅5V操作電壓下達到100GHz頻寬、1.8A/W響應度，並完成淨400Gbps光鏈路驗證，顯示AI光互連正由目前200G級單通道持續往更高速率推進。

嘉晶目前負責Ge／Si光電探測器所需的特殊磊晶製程，再交由客戶進行後續元件加工。從產業技術路線來看，imec此次400Gbps APD突破，進一步凸顯高速光接收端對Ge／Si材料與製程的需求；隨單通道速度提高，接收端必須同步提升頻寬、靈敏度及功耗表現，也將推升高品質Ge／Si磊晶的技術與產能需求。

嘉晶已看到相關需求快速升溫，公司表示，Ge／Si磊晶需求能見度已看到2028年，2027年規劃將相關產能擴增至目前的3.5至4倍，即使完成擴產，仍僅能滿足不到五成客戶需求。今年第2季相關產品營收較首季成長113%，年底光通訊業務占營收比重預估約3%至5%。

隨AI資料中心光互連從800G、1.6T持續朝更高頻寬演進，傳輸端升級也同步推高接收端規格。imec此次完成400Gbps Ge／Si APD光鏈路驗證，反映Ge／Si仍是下一代高速光接收的重要技術方向，也為嘉晶積極擴充Ge／Si PD磊晶產能提供產業需求支撐。

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