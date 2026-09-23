聯合再生美國廠明年第3季量產 力拚營收翻倍

太陽能大廠聯合再生（3576）董事長洪傳獻23日指出，公司與中美晶合資的美國廠預計明年第3季開始量產，目前已經有客戶接洽，估計未來2年內，公司的海外營收比重有機會從目前的二成，擴大至五成。

據悉，聯合再生與中美晶（5483）今年7月下旬對外宣布斥資4,000萬美元（約新台幣12.8億元）共組合資公司，並在美國當地設置首座太陽能模組廠，初步規劃年產能約1GW，藉此全力搶攻當地太陽能與AI資料中心商機。

針對美國廠進度，聯合再生現階段正在選址，因為美國每個州的補助不太一樣，各州都有在招手，但公司內部估計很快就會決定位置，屆時將加速建立產線，踏出台廠深耕美國市場的關鍵一步。

洪傳獻表示，美國太陽能市場一年約有40至50GW的龐大商機，剛性需求相當強烈，因此預料美國廠開始量產後，營收貢獻有望越來越大，並逐漸成為公司未來的營收主力。

聯合再生執行長張為策認為，此次赴美設廠不只是產能布局，更是URECO品牌在北美市場的在地化延伸，推動聯合再生能源從產品出口進一步走向在地製造與市場服務，拓展全球布局。

張為策分析，美國每年太陽能需求40至50GW；其中，非紅供應鏈達35GW，因此公司的機會很大，所以即使目前廠都還沒蓋好，就已經有客戶來洽商，預料明年美國廠落成且量產後，估計將帶動公司明年度營收翻倍，後市展望樂觀。