研華美國業績衝10億美元新高 醫療、半導體雙引擎催動獵地需求

研華（2395）北美市場營收今年上看10億美元，創歷史新高，除已是當地醫療設備製造龍頭，今年半導體訂單更迎來史上最大成長巨浪，2027年接單還要比今年成長120%，因美國有BABA法案及50%元件在地化需求，研華大幅增加南加州產能，內部預估2028年當地工廠產值上看4億美元，還將另外再大舉獵地。

美國製造業回流，帶動工業電腦廠美國業績噴發，但美國政府標案為了防止科技外流，推動在地製造，要求No China或Made in USA，比方《建設美國，購買美國法案》（Build America, Buy America Act；BABA）法案就要求供貨設備需使用美國當地成本超過50%以上。

為此，研華也採取三對策，首先是首創從2025年起，與美國律師事務所合作，請律師指導研華提出的標案Proposal，並發出律師函以證明100%符合BABA需求，研華美國總經理牛文忠透露，研華應該是同業中第一個這樣做的廠商。

除此之外，由於單純將製造從亞洲移往美國生產，用台灣設計的BOM表，將非常辛苦，因為很多元件在美國找不到，因此研華也特別在美國導入在地研發設計產品，再找美國代工廠生產，目前研華美國工程師團隊已經達40人，包含軟硬體與系統工程師，預計3年內成長75%以上。

牛文忠預估，2030年屆時將有3~5%產品是美國研發美國製造，最高有機會達7~8%，但也還有超過9成在台灣研發。

第三就是擴張北美製造能量，目前研華在北加州已有產能，但因據點不大，隨今年營收衝破10億美元大關，公司內部預估該廠超載30%，為此，南加州廠已在今年5月啟用，今年產值將上看1億美元，目標2027年拉高至3億美元，大幅改善現有產能不足窘境。

研華坦言，由於北美市場業務成長快速，除北美總部將於10月20日啟用，現階段更已經報請執行長同意，加速在南加州購地建廠，為2028~2030年做準備。

而北美業務成長快速，最大貢獻領域來自深耕25年的醫療設備市場，牛文忠預估，醫療貢獻北美市場業績約26%，前30大醫療設備客戶中，研華就服務超過28家，包括達文西手術機器人及德國32D手術機器人客戶都是研華長期伙伴。

半導體領域，研華也與前三大美國設備廠商合作多年，受到美國半導體業全面擴大資本支出貢獻，今年北美半導體接單年成長70%，牛文忠預估2027年還有120%成長，而這些客戶對產品設備的要求也極為嚴格，除要求10年產品生命周期，流程文件一致性，更對非紅供應鏈有嚴格要求。

在人形機器人方面，牛文忠表示，研華能提供最多平台晶片解決方案，能整合軟硬體及第三方感測器，是贏得客戶關鍵，目前已有20個專案在洽談中，其中簽約超過5件，但因為該領域有很多新創，燒錢也很兇，加上美國政府保護政策，未來該業務變動性顯然會比較大。