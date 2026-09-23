台積電擴大攜手imec 先進製程設計上雲、首導混合式EDA流程

比利時微電子研究中心imec旗下IC-Link 23日宣布擴大與台積電（2330）合作，正式加入台積電開放創新平台（OIP）Cloud Alliance，並將成為首個支援多家合作夥伴混合式EDA流程（mixed-partner EDA flow）的託管雲端服務，協助客戶加快先進製程晶片從設計走向量產。

IC-Link是imec旗下ASIC與矽光子晶片設計、製造服務團隊。imec指出，隨半導體開發複雜度持續提高，設計團隊面臨運算資源、設計基礎設施、安全取得製程技術與EDA工具，以及產品上市時程等多重壓力；此次結合台積電製程與生態系，以及IC-Link的晶片設計服務能力，主要鎖定AI、通訊、車用及工業等先進晶片應用。

根據合作規畫，客戶未來可透過IC-Link提供的安全雲端環境，受控存取台積電先進製程PDK，並依不同晶片開發工作負載使用可彈性擴充的運算資源。平台同時支援彈性的EDA設計流程，客戶可延續原有偏好的工具鏈與軟體授權，IC-Link則負責安全代管、基礎設施管理及設計資源存取，降低自行建置與維護複雜晶片設計環境的負擔。

雲端運算近年也逐步成為先進晶片設計的重要基礎設施。台積電指出，OIP Cloud Alliance主要目的之一，就是利用雲端可擴充運算能力突破企業內部算力限制，並透過雲端最佳化EDA設計方法縮短關鍵設計工作的周轉時間；此次IC-Link加入後，進一步把不同EDA合作夥伴的工具與授權整合進同一託管雲端環境。

此次合作也延續台積電與imec多年來的設計與製造合作。IC-Link早在2007年加入台積電Design Center Alliance（DCA），2009年成為Value Chain Alliance（VCA）成員，今年5月又加入3DFabric Alliance，將服務範圍擴大至SoIC、CoWoS、InFO等2.5D／3D先進封裝技術，如今再納入Cloud Alliance，合作範圍進一步串起先進製程設計、ASIC服務、先進封裝與雲端設計環境。

imec IC-Link ASIC服務副總Pierre Blondeau表示，隨晶片設計複雜度提高，開發團隊需要同時整合先進製程、雲端基礎設施、設計專業與技術支援；加入台積電OIP Cloud Alliance後，IC-Link可結合台積電先進製程、安全雲端設計能力及跨合作夥伴EDA流程，協助客戶降低設計複雜度並加快開發周期。

台積電生態系統暨聯盟管理部門主管Aveek Sarkar表示，台積電OIP透過生態系合作推動半導體創新，此次進一步擴大與IC-Link合作，可讓更多創新業者取得先進製程與封裝設計能力，同時運用現代設計環境的彈性、擴充性與安全性，加快晶片產品進入市場。