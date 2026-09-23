是德科技電子量測論壇 展現橫跨AI、通訊、能源與自主系統驗證布局

隨著AI應用在各產業快速擴張，測試與驗證已成為推動創新技術從研發走向實際應用的重要基礎。是德科技（Keysight Technologies Inc.）今日舉辦是德科技電子量測論壇，邀集國內外產業領袖與技術專家，深入探討AI基礎設施、6G與未來通訊，以及智慧能源與自主系統的最新發展與驗證挑戰。現場並規劃四大展示專區，呈現超過20項測試解決方案、服務與合作夥伴技術，展現從晶片到系統、從雲端到邊緣的完整測試驗證布局。

是德科技網路應用與資安事業群副總裁暨總經理Ram Periakaruppan專程由美國來台出席這項論壇並受訪。他說：「AI系統的驗證挑戰在於系統中的元件由不同廠商分別開發，需要共通的系統模型才能協同進行。是德科技能為客戶模擬出AI系統中尚未完成或不在其掌握範圍內的其他部分，使單一元件在開發初期即可在接近真實的系統情境下接受驗證。透過設計到部署連續體，從前矽（Pre-silicon）到後矽（Post-silicon）階段，協助客戶在維持品質一致的同時縮短開發時間與上市時程。」

隨著AI運算由單一晶片擴展至超大規模資料中心叢集，驗證範圍也延伸至伺服器、機櫃及資料中心，使高速互連、記憶體與光通訊的效能、互通性及可靠性驗證更加重要。

Ram進一步指出，有別於過去以容錯與備援為主的擴展方式，AI叢集高度同步，單一節點的異常便可能影響整體運算效率，使驗證必須涵蓋節點之間的協同運作，而非僅止於單一元件。Ram Periakaruppan指出，AI基礎設施的開發長期以階段為單位切分，各階段由不同團隊分別進行，系統層級的整合測試往往被留到設計後段才處理。

Ram強調，是德科技提出的設計到部署連續體，涵蓋從系統設計、晶片到伺服器、機櫃、資料中心與邊緣，各階段使用共通的系統模型與一致的驗證標準；客戶不必等到晶片產出，即可先在設計階段檢視元件的規格、與其他元件的搭配性及系統表現，待晶片完成後再以相同標準重新驗證。KAI DC Builder可於晶片產出前後搭配EDA tool模擬真實 AI 工作負載模型與完整系統環境，提早進行軟硬體協同開發加速驗證，結合硬體測試設備AresONE提供高密度的 AI NPU節點模擬大型語言模型（LLM）訓練等更複雜的 AI 流量模式在晶片產出後用於系統層級的壓力測試與驗證，經由數據流經計算節點、交換器（Switches）和互連網路時進行全程視覺化監控，有效率的找出瓶頸。

是德科技整合量測能力涵蓋Wi-Fi 8、AI-RAN、整合感知與通訊（ISAC）、非地面網路（NTN）、B5G及6G等技術，推動網路朝向智慧化及多元連結演進。其中，NTN加速地面與非地面網路整合，AI-RAN與ISAC則進一步拓展AI驅動網路及通訊感知整合的應用。

值得注是的是，從AI基礎設施、次世代通訊到智慧能源與自主系統，是德科技以完整的模擬、測試與驗證能力，協助客戶因應橫跨晶片、互連、網路與應用層的複雜技術挑戰。是德科技電子量測論壇進一步串聯產業專業與技術洞察，推動AI驅動的運算、通訊、能源與自主移動創新從研發走向實際應用，加速開創從晶片與叢集、先進網路到智慧系統的下一波發展。