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經部攜資策會、又得馬科技助攻紡織業AI升級 打造生成式AI針織機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
紡織業示意圖。圖／AI生成
紡織業示意圖。圖／AI生成

生成式AI正從辦公室走進製造現場，成為設備維運的新幫手。資策會數位轉型研究院（數轉院）將於29日至30日「2026 ITRI ICT TechDay」與又得馬科技公司共同展出「生成式AI針織機健康分析與管理」技術，鎖定傳統紡織廠技術人力短缺、設備維護高度仰賴資深人員經驗及無預警停機等痛點，整合物聯網數據採集、AI預知保養、純地端生成式AI及多場域管理，讓設備維運從「故障再修」走向提前預警，協助紡織業加速智慧化、低碳化轉型。

智慧工廠的管理重點已從蒐集資料進一步轉向即時判讀、提前預警、輔助決策。資策會與又得馬公司合作，蒐集針織機運轉數據，以AI技術預先在零件可能損壞前提出警示，協助現場提前安排維護，同時透過零件壽命預測，降低過度更換與資源浪費，並及早辨識高能耗異常設備，減少非預期停機及能源耗用。

地端生成式AI結合預知保養 降低智慧製造門檻

生成式AI針織機健康分析與管理的另一項特色，是讓現場人員可以直接「用問的」掌握機台狀況。系統將生成式AI建置在工廠內部，生產及設備資料不需上傳外部雲端，兼顧企業資料安全。操作人員也不必學習複雜介面，只要以日常對話方式提問，就能查詢設備及廠務資訊。

目前系統以中文58題、英文16題進行廠務問答測試，皆能正確回答。若企業分布於不同廠區，也可透過同一套系統掌握各廠設備狀況，同時將不同場域資料分開管理，提升跨廠區管理效率。

資策會數轉院團隊認為，面對製造業缺工、設備維運及淨零轉型等挑戰，AI的價值不只是蒐集更多數據，更重要的是將數據轉化為現場可理解、可判斷、可採取行動的資訊。

資策會希望透過生成式AI結合設備健康分析與預知保養，降低傳統產業導入智慧製造門檻，並逐步將相關技術擴展至更多設備與製造場域，提升產業營運韌性與低碳競爭力。

技術從研發走向產業應用，需要持續累積跨域整合與場域驗證能量。經濟部技術司長期從產業需求出發，支持法人深化前瞻技術研發並鏈結產業應用，讓創新成果朝可驗證、可導入及可擴散方向發展。

此次資策會將生成式AI、物聯網及預知保養帶進傳統紡織設備，正是讓科技研發回應產業第一線需求，進一步轉化為企業改善生產管理與推動ESG轉型的工具。

生成式AI針織機健康分析與管理技術採模組化軟硬體架構，除針織機外，未來可延伸至染整機、定型機等紡織設備，亦具備擴展至工具機刀具壽命管理等機械製造場域的潛力，並可隨設備拓展至東南亞等海外市場。

資策會將持續串聯政府、法人與產業能量，推動AI技術從研發走進更多製造現場，讓創新成果真正回應企業缺工、設備維運與能源管理等需求；透過技術落地與產業擴散，將研發能量轉化為企業可實際運用的解決方案，讓科技研發與產業需求同行，進而創造與民興利的實質效益。

操作人員透過生成式AI針織機健康分析與管理技術，能夠簡易查詢所需資訊。圖／資策會提供
操作人員透過生成式AI針織機健康分析與管理技術，能夠簡易查詢所需資訊。圖／資策會提供

資策會數轉院於2026 ITRI ICT TechDay與又得馬科技公司展出「生成式AI針織機健康分析與管理」技術，可透過生成式AI針織機健康分析與管理系統將不同場域資料分開管理，提昇效率。圖／資策會提供
資策會數轉院於2026 ITRI ICT TechDay與又得馬科技公司展出「生成式AI針織機健康分析與管理」技術，可透過生成式AI針織機健康分析與管理系統將不同場域資料分開管理，提昇效率。圖／資策會提供

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